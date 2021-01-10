|
|
|
Піреус Банк МКБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 тра, 2022 13:12
ну так що там, 2% новым есть?
эта карточка как вообще, что-то стоит в обслуживании?
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 3879
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 93 раз.
- Подякували: 322 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 тра, 2022 13:18
cohan написав:
ну так що там, 2% новым есть?
эта карточка как вообще, что-то стоит в обслуживании?
Открыл виртуалку в конце марта. Клиентом банки не был. Две выплаты кэшбека уже получил. Обслуживание бесплатное. Главное чтобы банка вам карту выпустила. На этом этапе как раз м.б. трудности (читайте предыдущие страницы).
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 371
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 92 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 25 тра, 2022 23:17
cohan написав:
ну так що там, 2% новым есть?
эта карточка как вообще, что-то стоит в обслуживании?
походу не відкривають. Подавав заявку - глухо
-
Sain_повернувся
-
-
- Повідомлень: 1004
- З нами з: 13.10.14
- Подякував: 135 раз.
- Подякували: 83 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 тра, 2022 16:43
Sain_повернувся написав: cohan написав:
ну так що там, 2% новым есть?
эта карточка как вообще, что-то стоит в обслуживании?
походу не відкривають. Подавав заявку - глухо
в отделении дают мгновенку
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 3879
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 93 раз.
- Подякували: 322 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 тра, 2022 16:57
cohan написав: Sain_повернувся написав: cohan написав:
ну так що там, 2% новым есть?
эта карточка как вообще, что-то стоит в обслуживании?
походу не відкривають. Подавав заявку - глухо
в отделении дают мгновенку
Мне во Львовском отделении отказали.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1055
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|308
|415407
|
|
|2861
|1215864
|
Суб 28 тра, 2022 14:45
Howl
|
|117
|1137
|
|