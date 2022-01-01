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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 13:12

Re: Піреус Банк МКБ

ну так що там, 2% новым есть?
эта карточка как вообще, что-то стоит в обслуживании?
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 13:18

  cohan написав:ну так що там, 2% новым есть?
эта карточка как вообще, что-то стоит в обслуживании?

Открыл виртуалку в конце марта. Клиентом банки не был. Две выплаты кэшбека уже получил. Обслуживание бесплатное. Главное чтобы банка вам карту выпустила. На этом этапе как раз м.б. трудности (читайте предыдущие страницы).
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 23:17

  cohan написав:ну так що там, 2% новым есть?
эта карточка как вообще, что-то стоит в обслуживании?

походу не відкривають. Подавав заявку - глухо
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 16:43

  Sain_повернувся написав:
  cohan написав:ну так що там, 2% новым есть?
эта карточка как вообще, что-то стоит в обслуживании?

походу не відкривають. Подавав заявку - глухо


в отделении дают мгновенку
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 16:57

  cohan написав:
  Sain_повернувся написав:
  cohan написав:ну так що там, 2% новым есть?
эта карточка как вообще, что-то стоит в обслуживании?

походу не відкривають. Подавав заявку - глухо


в отделении дают мгновенку

Мне во Львовском отделении отказали.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 19:38

Re: Піреус Банк МКБ

сьогодні відкрили віртуальну після тижня очікування. Відкрили віртуальну через додаток для іОС але епл пей не підтримують. Короче користуватись не можливо
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 20:49

Re: Піреус Банк МКБ

какая хорошая карта
через ликпей очень удобно платить: нет 3DS
bljad
надо поискать может все же как-то он включается
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 14:51

cohan як ви її поповнили? Я вже з десятка банків пробував кинути на неї по номеру картки, через пару секунд гроші повертаються назад.
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 19:08

  Sain_повернувся написав:cohan як ви її поповнили? Я вже з десятка банків пробував кинути на неї по номеру картки, через пару секунд гроші повертаються назад.


у меня мгновенка физическая, пополняю с ТуДу, попробую ПУМБ еще, но в след месяце, ну и Хамелеон, тоже в след

а так - вбил еще для СЭП в пару банков, но из реквизитов только IBAN, немного по-дебильному, хотя конечно формулировки из соседних данков надергать можно
cohan
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