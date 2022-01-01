ну так що там, 2% новым есть?
эта карточка как вообще, что-то стоит в обслуживании?
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Додано: Сер 25 тра, 2022 13:12
Re: Піреус Банк МКБ
ну так що там, 2% новым есть?
эта карточка как вообще, что-то стоит в обслуживании?
Додано: Сер 25 тра, 2022 13:18
Открыл виртуалку в конце марта. Клиентом банки не был. Две выплаты кэшбека уже получил. Обслуживание бесплатное. Главное чтобы банка вам карту выпустила. На этом этапе как раз м.б. трудности (читайте предыдущие страницы).
Додано: Сер 25 тра, 2022 23:17
Додано: Суб 28 тра, 2022 16:43
Додано: Суб 28 тра, 2022 16:57
Додано: Суб 28 тра, 2022 19:38
Re: Піреус Банк МКБ
сьогодні відкрили віртуальну після тижня очікування. Відкрили віртуальну через додаток для іОС але епл пей не підтримують. Короче користуватись не можливо
Додано: Суб 28 тра, 2022 20:49
Re: Піреус Банк МКБ
какая хорошая карта
через ликпей очень удобно платить: нет 3DS
bljad
надо поискать может все же как-то он включается
Додано: Нед 29 тра, 2022 14:51
cohan як ви її поповнили? Я вже з десятка банків пробував кинути на неї по номеру картки, через пару секунд гроші повертаються назад.
Додано: Нед 29 тра, 2022 19:08
у меня мгновенка физическая, пополняю с ТуДу, попробую ПУМБ еще, но в след месяце, ну и Хамелеон, тоже в след
а так - вбил еще для СЭП в пару банков, но из реквизитов только IBAN, немного по-дебильному, хотя конечно формулировки из соседних данков надергать можно
Додано: Сер 01 чер, 2022 07:46
Re: Піреус Банк МКБ
Панове, мне встречалась информация, что кэшбек здесь до 500 грн. в месяц. И якобы "не чистыми". То есть по идее чистыми должно быть не больше 402,50. Но вот за апрель - так получилось что мне выплатили 402,51. Ну думаю может где из-за округлений ошиблись, но сегодня заплатили 402,52 (специально в субботу заплатил на 1 грн. больше чем положено - и вот такой результат). Так получается здесь кэшбек 500 "чистыми" или это все еще округления? Кто-нибудь пробовал "заработать" тут в месяц больше 403 грн. чистыми?
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