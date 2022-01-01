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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

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Піреус Банк МКБ 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 11:59

  WallNutPen написав:Панове, мне встречалась информация, что кэшбек здесь до 500 грн. в месяц. И якобы "не чистыми". То есть по идее чистыми должно быть не больше 402,50. Но вот за апрель - так получилось что мне выплатили 402,51. Ну думаю может где из-за округлений ошиблись, но сегодня заплатили 402,52 (специально в субботу заплатил на 1 грн. больше чем положено - и вот такой результат). Так получается здесь кэшбек 500 "чистыми" или это все еще округления? Кто-нибудь пробовал "заработать" тут в месяц больше 403 грн. чистыми?


спросил у друга, он показал смс с суммой выплаты 407,70грн и 408,36грн...

в правилах указано:
2.3. Банк здійснює нарахування суми CashBack у відсотках від суми кожної операції, яка відповідала умовам пп.1.1. -1.5. і була відображена на рахунку WinCard протягом Періоду CashBack. Розмір відсотку нарахування CashBack визначено в Додатку 1 («Ставка винагороди CashBack та виключення»). При цьому розрахований розмір CashBack після утримання податків та зборів не може бути меншим за 10 (десять) гривень (Мінімальна сума CashBack) та перевищувати 500 (п”ятьсот) гривень (Максимальна сума CashBack).
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