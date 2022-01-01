Піреус Банк МКБ

WallNutPen написав:Панове, мне встречалась информация, что кэшбек здесь до 500 грн. в месяц. И якобы "не чистыми". То есть по идее чистыми должно быть не больше 402,50. Но вот за апрель - так получилось что мне выплатили 402,51. Ну думаю может где из-за округлений ошиблись, но сегодня заплатили 402,52 (специально в субботу заплатил на 1 грн. больше чем положено - и вот такой результат). Так получается здесь кэшбек 500 "чистыми" или это все еще округления? Кто-нибудь пробовал "заработать" тут в месяц больше 403 грн. чистыми?
спросил у друга, он показал смс с суммой выплаты 407,70грн и 408,36грн...
в правилах указано:
2.3. Банк здійснює нарахування суми CashBack у відсотках від суми кожної операції, яка відповідала умовам пп.1.1. -1.5. і була відображена на рахунку WinCard протягом Періоду CashBack. Розмір відсотку нарахування CashBack визначено в Додатку 1 («Ставка винагороди CashBack та виключення»). При цьому розрахований розмір CashBack після утримання податків та зборів не може бути меншим за 10 (десять) гривень (Мінімальна сума CashBack) та перевищувати 500 (п”ятьсот) гривень (Максимальна сума CashBack).
Відкрив учора Wincard цифрову через Дію. Усе відбулося гладенько. На жаль немає Apple Pay. На годинник спробував поставити Garmin Pay, картка додається але на етапі отримання смс із підтвердженням вибиває помилку. Доведеться йти у відділення по фізичну картку за 100 грн…
Поповнити картку через додаток не вийшло, при додаванні картки іншого банку вибиває якусь дивну помилку про masterpass. Дзвінок до ГЛ - порадили перекидати по номеру картки, овердрафту тут нема, можна відразу користуватись. Штовхнув 100 грн - відразу прийшло. СМС про отримання цих коштів теж прийшло, хоч і з запізненням на кілька годин.
Це дебетка, кредитної лінії на ній не передбачено. Кешбек на ній цікавий, тому користуватимусь там де ПУМБ, Акорд, АБанк чи Моно дають менше або нічого
Dimaa написав:Поповнити картку через додаток не вийшло, при додаванні картки іншого банку вибиває якусь дивну помилку про masterpass.
У меня тоже с первого раза пополнить не вышло. После переустановки приложения получилось пополнить на сотку, но только один раз. Повторно опять не дает, выбивает ошибку. Но теперь еще появилась новая проблема, при входе каждый раз просит код из смс и не понятно, как это выключить.
Dimaa написав:Поповнити картку через додаток не вийшло, при додаванні картки іншого банку вибиває якусь дивну помилку про masterpass.
У меня тоже с первого раза пополнить не вышло. После переустановки приложения получилось пополнить на сотку, но только один раз. Повторно опять не дает, выбивает ошибку. Но теперь еще появилась новая проблема, при входе каждый раз просит код из смс и не понятно, как это выключить.
Я перешёл на идентификацию по биометрии после этого смс не присылает