RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Піреус Банк МКБ 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 11:59

  WallNutPen написав:Панове, мне встречалась информация, что кэшбек здесь до 500 грн. в месяц. И якобы "не чистыми". То есть по идее чистыми должно быть не больше 402,50. Но вот за апрель - так получилось что мне выплатили 402,51. Ну думаю может где из-за округлений ошиблись, но сегодня заплатили 402,52 (специально в субботу заплатил на 1 грн. больше чем положено - и вот такой результат). Так получается здесь кэшбек 500 "чистыми" или это все еще округления? Кто-нибудь пробовал "заработать" тут в месяц больше 403 грн. чистыми?


спросил у друга, он показал смс с суммой выплаты 407,70грн и 408,36грн...

в правилах указано:
2.3. Банк здійснює нарахування суми CashBack у відсотках від суми кожної операції, яка відповідала умовам пп.1.1. -1.5. і була відображена на рахунку WinCard протягом Періоду CashBack. Розмір відсотку нарахування CashBack визначено в Додатку 1 («Ставка винагороди CashBack та виключення»). При цьому розрахований розмір CashBack після утримання податків та зборів не може бути меншим за 10 (десять) гривень (Мінімальна сума CashBack) та перевищувати 500 (п”ятьсот) гривень (Максимальна сума CashBack).
STIGA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 278
З нами з: 22.01.19
Подякував: 39 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 07:02

Відкрив учора Wincard цифрову через Дію. Усе відбулося гладенько. На жаль немає Apple Pay. На годинник спробував поставити Garmin Pay, картка додається але на етапі отримання смс із підтвердженням вибиває помилку. Доведеться йти у відділення по фізичну картку за 100 грн…

Поповнити картку через додаток не вийшло, при додаванні картки іншого банку вибиває якусь дивну помилку про masterpass. Дзвінок до ГЛ - порадили перекидати по номеру картки, овердрафту тут нема, можна відразу користуватись. Штовхнув 100 грн - відразу прийшло. СМС про отримання цих коштів теж прийшло, хоч і з запізненням на кілька годин.

Це дебетка, кредитної лінії на ній не передбачено. Кешбек на ній цікавий, тому користуватимусь там де ПУМБ, Акорд, АБанк чи Моно дають менше або нічого
Dimaa
 
Повідомлень: 102
З нами з: 09.06.20
Подякував: 20 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 12:05

Нарахований кешбек тут відразу відображається чи як в УкрСибі дізнаємось наступного місяця?
V2
4
 
Повідомлень: 7542
З нами з: 03.07.09
Подякував: 275 раз.
Подякували: 1262 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 12:16

  Dimaa написав:Поповнити картку через додаток не вийшло, при додаванні картки іншого банку вибиває якусь дивну помилку про masterpass.

У меня тоже с первого раза пополнить не вышло. После переустановки приложения получилось пополнить на сотку, но только один раз. Повторно опять не дает, выбивает ошибку.
Но теперь еще появилась новая проблема, при входе каждый раз просит код из смс и не понятно, как это выключить.
Bosstone
 
Повідомлень: 2096
З нами з: 21.04.10
Подякував: 751 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 12:20

  V2 написав:Нарахований кешбек тут відразу відображається чи як в УкрСибі дізнаємось наступного місяця?


наступного місяця
S i m
 
Повідомлень: 106
З нами з: 31.01.21
Подякував: 15 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 13:04

  S i m написав:
  V2 написав:Нарахований кешбек тут відразу відображається чи як в УкрСибі дізнаємось наступного місяця?


наступного місяця


але наступного мисяца сразу, а не 16го числа
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3896
З нами з: 27.09.19
Подякував: 94 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 13:17

  Bosstone написав:
  Dimaa написав:Поповнити картку через додаток не вийшло, при додаванні картки іншого банку вибиває якусь дивну помилку про masterpass.

У меня тоже с первого раза пополнить не вышло. После переустановки приложения получилось пополнить на сотку, но только один раз. Повторно опять не дает, выбивает ошибку.
Но теперь еще появилась новая проблема, при входе каждый раз просит код из смс и не понятно, как это выключить.

Я перешёл на идентификацию по биометрии после этого смс не присылает
WallNutPen
 
Повідомлень: 390
З нами з: 08.06.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 13:22

  Dimaa написав: Доведеться йти у відділення по фізичну картку за 100 грн…



Столкнулся с тем же, не смог в приложении откріть. Пришлось идти в отделение - пластик БЕСПЛАТНО (в конце апреля это было.)
Vatsyk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 71
З нами з: 03.03.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 13:24

Re: Піреус Банк МКБ

з 25 тис. грн. витрат виплачують 500 грн. чи 402,50 грн.?
V2
4
 
Повідомлень: 7542
З нами з: 03.07.09
Подякував: 275 раз.
Подякували: 1262 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 13:26

  V2 написав:з 25 тис. грн. витрат виплачують 500 грн. чи 402,50 грн.?

з 25000 -- 402.5
а ось з 31056 -- 500
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2410
З нами з: 05.05.21
Подякував: 139 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 4567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Howl, ingtrans, ramzes4 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ідея Банк 1 ... 21, 22, 23
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 11:01
226 120716
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 чер, 2022 11:30
Vorlon
ОТП БАНК 1 ... 10, 11, 12
Кочевник » П'ят 14 січ, 2022 14:56
116 76690
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 чер, 2022 08:38
cohan
Альфа-Банк 1 ... 297, 298, 299
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
2986 1275690
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 чер, 2022 22:17
maxprofit

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (529)
02.06.2022 15:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.