банк данной системой у нас не поддерживается, в греции работает
как и большинство кард мастеркард наших банков
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 чер, 2022 23:37
Re: Піреус Банк МКБ
банк данной системой у нас не поддерживается, в греции работает
как и большинство кард мастеркард наших банков
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