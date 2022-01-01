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Обслуговування в українських
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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Піреус Банк МКБ 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 23:37

Re: Піреус Банк МКБ

  Dimaa написав:На годинник спробував поставити Garmin Pay, картка додається але на етапі отримання смс із підтвердженням вибиває помилку

банк данной системой у нас не поддерживается, в греции работает
https://www.garmin.com/en-US/garminpay/banks/
как и большинство кард мастеркард наших банков
wtf
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