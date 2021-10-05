RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Піреус Банк МКБ 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 23:37

Re: Піреус Банк МКБ

  Dimaa написав:На годинник спробував поставити Garmin Pay, картка додається але на етапі отримання смс із підтвердженням вибиває помилку

банк данной системой у нас не поддерживается, в греции работает
https://www.garmin.com/en-US/garminpay/banks/
как и большинство кард мастеркард наших банков
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 459
З нами з: 29.11.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 11:07

а никто не в курсе, розетка в кеш попадает?
или как повезет с mcc у них
Starter
 
Повідомлень: 215
З нами з: 01.12.18
Подякував: 20 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 11:31

Starter
Коди, які потрапляли у Розетці - відсутні у переліку винятків по Вінкатці.
V2
4
 
Повідомлень: 7548
З нами з: 03.07.09
Подякував: 276 раз.
Подякували: 1262 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 11:43

Платил в прошлом месяце в точке выдачи розетки - все ок
WallNutPen
 
Повідомлень: 407
З нами з: 08.06.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5678
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: root, Искатель і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОТП БАНК 1 ... 11, 12, 13
Кочевник » П'ят 14 січ, 2022 14:56
123 86689
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 чер, 2022 12:05
V2
Банк Власний Рахунок 1 ... 48, 49, 50
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
497 425738
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 чер, 2022 20:44
lloydbanksua
Альфа-Банк 1 ... 300, 301, 302
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
3014 1297648
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 чер, 2022 20:40
копейка

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (240)
05.06.2022 13:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.