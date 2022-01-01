Шановне товариство!
По Вінкартці якусь нормальну виписку можна сформувати?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лип, 2022 16:58
Re: Піреус Банк МКБ
Шановне товариство!
По Вінкартці якусь нормальну виписку можна сформувати?
Додано: Вів 20 вер, 2022 22:08
Re: Піреус Банк МКБ
сайт обновили
Додано: Вів 01 лис, 2022 10:41
Уже 5-ю смс присылают о зачислении кешбека - что у них там происходит?)
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