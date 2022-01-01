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Обслуговування в українських
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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789

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Піреус Банк МКБ 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 16:58

Re: Піреус Банк МКБ

Шановне товариство!
По Вінкартці якусь нормальну виписку можна сформувати?
V2
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 22:08

Re: Піреус Банк МКБ

сайт обновили
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 08:51

  cohan написав:сайт обновили

Уже относительно давно.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 10:41

Уже 5-ю смс присылают о зачислении кешбека - что у них там происходит?)
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 12:45

  lloydbanksua написав:Уже 5-ю смс присылают о зачислении кешбека - что у них там происходит?)
конвертаційні вклади і все таке інше
sens
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 22:57

  sens написав:конвертаційні вклади ,

яка комісія ?
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 22:40

  J написав:
  sens написав:конвертаційні вклади ,

яка комісія ?


НБУ + 3,5%

пока не открывают
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 05:07

  cohan написав:
  J написав:
  sens написав:конвертаційні вклади ,

яка комісія ?


НБУ + 3,5%

пока не открывают

Ідея бере 5%
sens
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 22:27

Re: Піреус Банк МКБ

Як в Піреусі побачити по якому курсу списались кошти по операції на аліеспрес?
V2
4
 
Повідомлень: 7773
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