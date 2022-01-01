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Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лип, 2022 16:58
Шановне товариство!
По Вінкартці якусь нормальну виписку можна сформувати?
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V2
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Додано: Вів 20 вер, 2022 22:08
сайт обновили
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cohan
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Додано: Сер 21 вер, 2022 08:51
cohan написав:
сайт обновили
Уже относительно давно.
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lloydbanksua
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Додано: Вів 01 лис, 2022 10:41
Уже 5-ю смс присылают о зачислении кешбека - что у них там происходит?)
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lloydbanksua
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Додано: Вів 01 лис, 2022 12:45
lloydbanksua написав:
Уже 5-ю смс присылают о зачислении кешбека - что у них там происходит?)
конвертаційні вклади і все таке інше
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sens
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Додано: Вів 01 лис, 2022 22:57
sens написав:
конвертаційні вклади ,
яка комісія ?
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J
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Додано: Пон 07 лис, 2022 22:40
J написав: sens написав:
конвертаційні вклади ,
яка комісія ?
НБУ + 3,5%
пока не открывают
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cohan
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Додано: Вів 08 лис, 2022 05:07
cohan написав: J написав: sens написав:
конвертаційні вклади ,
яка комісія ?
НБУ + 3,5%
пока не открывают
Ідея бере 5%
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sens
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Додано: Суб 03 гру, 2022 22:27
Як в Піреусі побачити по якому курсу списались кошти по операції на аліеспрес?
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V2
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