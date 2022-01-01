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Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 гру, 2022 19:00
Искатель написав:
Прочитал, что можно установить мобильное приложение (кстати, а как оно у них называется?)
winbank. набрати в пошуку і дивитись де winbank з підписом піреус...
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Додано: Нед 04 гру, 2022 19:32
Искатель написав:
Прочитал, что можно установить мобильное приложение (кстати, а как оно у них называется?) и заказать виртуальную карту (без посещения отделения), по которой будет кешбэк 2%.
Так ли это и как правильно сделать?
Так. Скачати додаток, пройти авторизації, і... сподіватись що вам картку банк відкриє. Тут справа в тому, що банк якось вибірково підходить до випуску віртуальних карток, комусь погоджує, а комусь пише чекайте хвилинку і забуває про вас. Пізніше підтримка пояснює що вам відмовлено у випуску картку віртуальної і пропонує звернутись до відділення за карткою фізичною. Отже тут усе залежить від вашої удачі
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