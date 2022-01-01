RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Піреус Банк МКБ 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 19:00

Re: Піреус Банк МКБ

  Искатель написав:Прочитал, что можно установить мобильное приложение (кстати, а как оно у них называется?)

winbank. набрати в пошуку і дивитись де winbank з підписом піреус...
chipmunk
 
Повідомлень: 8959
З нами з: 15.04.09
Подякував: 550 раз.
Подякували: 575 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 19:32

  Искатель написав:Прочитал, что можно установить мобильное приложение (кстати, а как оно у них называется?) и заказать виртуальную карту (без посещения отделения), по которой будет кешбэк 2%.
Так ли это и как правильно сделать?

Так. Скачати додаток, пройти авторизації, і... сподіватись що вам картку банк відкриє. Тут справа в тому, що банк якось вибірково підходить до випуску віртуальних карток, комусь погоджує, а комусь пише чекайте хвилинку і забуває про вас. Пізніше підтримка пояснює що вам відмовлено у випуску картку віртуальної і пропонує звернутись до відділення за карткою фізичною. Отже тут усе залежить від вашої удачі
Alien
 
Повідомлень: 932
З нами з: 12.01.20
Подякував: 36 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 78910
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J, Koticoff, patrikk і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 66, 67, 68
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
671 641480
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 гру, 2022 20:36
Alien
Банк Глобус 1 ... 22, 23, 24
cohan » Пон 10 січ, 2022 17:46
231 229016
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 гру, 2022 14:31
flysoulfly
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 277, 278, 279
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2788 1619120
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 гру, 2022 08:12
Howl

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3339)
04.12.2022 20:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.