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Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 гру, 2022 19:00
Искатель написав:
Прочитал, что можно установить мобильное приложение (кстати, а как оно у них называется?)
winbank. набрати в пошуку і дивитись де winbank з підписом піреус...
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chipmunk
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Додано: Нед 04 гру, 2022 19:32
Искатель написав:
Прочитал, что можно установить мобильное приложение (кстати, а как оно у них называется?) и заказать виртуальную карту (без посещения отделения), по которой будет кешбэк 2%.
Так ли это и как правильно сделать?
Так. Скачати додаток, пройти авторизації, і... сподіватись що вам картку банк відкриє. Тут справа в тому, що банк якось вибірково підходить до випуску віртуальних карток, комусь погоджує, а комусь пише чекайте хвилинку і забуває про вас. Пізніше підтримка пояснює що вам відмовлено у випуску картку віртуальної і пропонує звернутись до відділення за карткою фізичною. Отже тут усе залежить від вашої удачі
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Alien
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Додано: Суб 17 гру, 2022 16:39
Приложение со вчера не работает. У всех так?
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lloydbanksua
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Додано: Суб 17 гру, 2022 17:14
lloydbanksua написав:
Приложение со вчера не работает. У всех так?
Сейчас работает. Как минимум заходит и баланс-выписку показывает.
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ramzes4
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Додано: Суб 17 гру, 2022 18:17
ramzes4 странно, значит у меня что-то.
Upd. Забыл, что у них оно не работает при включенном режиме для разработчиков.
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lloydbanksua
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Додано: Суб 17 гру, 2022 21:06
что, депошки потихеньку открываем?
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cohan
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Додано: Нед 18 гру, 2022 08:43
cohan с таким курсом нет особого желания.
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Додано: Нед 18 гру, 2022 22:59
cohan написав:
что, депошки потихеньку открываем?
открываем...но не здесь.
с таким поздним зажинанием и таким выхлопом курса пускай ищут чудаков.
нормальные пацаны давно кормятся и дешевле и быстрее
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deneg net
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