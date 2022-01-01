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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

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Піреус Банк МКБ 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 19:00

Re: Піреус Банк МКБ

  Искатель написав:Прочитал, что можно установить мобильное приложение (кстати, а как оно у них называется?)

winbank. набрати в пошуку і дивитись де winbank з підписом піреус...
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 19:32

  Искатель написав:Прочитал, что можно установить мобильное приложение (кстати, а как оно у них называется?) и заказать виртуальную карту (без посещения отделения), по которой будет кешбэк 2%.
Так ли это и как правильно сделать?

Так. Скачати додаток, пройти авторизації, і... сподіватись що вам картку банк відкриє. Тут справа в тому, що банк якось вибірково підходить до випуску віртуальних карток, комусь погоджує, а комусь пише чекайте хвилинку і забуває про вас. Пізніше підтримка пояснює що вам відмовлено у випуску картку віртуальної і пропонує звернутись до відділення за карткою фізичною. Отже тут усе залежить від вашої удачі
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 16:39

Приложение со вчера не работает. У всех так?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 17:14

  lloydbanksua написав:Приложение со вчера не работает. У всех так?

Сейчас работает. Как минимум заходит и баланс-выписку показывает.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 18:17

ramzes4 странно, значит у меня что-то.
Upd. Забыл, что у них оно не работает при включенном режиме для разработчиков.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 21:06

Re: Піреус Банк МКБ

что, депошки потихеньку открываем?
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 08:43

cohan с таким курсом нет особого желания.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 22:59

  cohan написав:что, депошки потихеньку открываем?

открываем...но не здесь.
с таким поздним зажинанием и таким выхлопом курса пускай ищут чудаков.
нормальные пацаны давно кормятся и дешевле и быстрее :wink:
deneg net
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 20:28

  lloydbanksua написав:cohan с таким курсом нет особого желания.

Де подивитися курси та комісії,в сумі що виходить?
sens
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 21:25

  sens написав:
  lloydbanksua написав:cohan с таким курсом нет особого желания.

Де подивитися курси та комісії,в сумі що виходить?

https://mustbe.ml/tables/club100k
lloydbanksua
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