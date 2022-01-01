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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Піреус Банк МКБ 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
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2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 23:32

Re: Піреус Банк МКБ

депо вроде отдают синими и вовремя

но пока не могу застать то свет, то знающего менеджера :evil: :twisted:
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 22:48

Стал клиентом и получил винкард. Есть пара вопросов:
1) минимальный КБ для выплаты - 10 грн грязными?
2) где-то видно - начислился кб или нет?
3) как я понимаю, ни налом, ни безналом на халяву не выйти, карта только для покупок?
4) если пополнить через чужой п2п и сразу расплатиться - овера не будет?
5) где-то есть перечень исключений не в виде мсс, а уже их расшифровка?
Спасибо
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 22:52

  la9 написав:Стал клиентом и получил винкард. Есть пара вопросов:
1) минимальный КБ для выплаты - 10 грн грязными?
2) где-то видно - начислился кб или нет?
3) как я понимаю, ни налом, ни безналом на халяву не выйти, карта только для покупок?
4) если пополнить через чужой п2п и сразу расплатиться - овера не будет?
5) где-то есть перечень исключений не в виде мсс, а уже их расшифровка?
Спасибо

1. Чистыми.
2. Нет, не видно.
3. Выход платный.
4. Постоянно так делаю, овера не было.
5. Пару страниц назад есть расшифровка.

  S i m написав:Мсс 0763 - сельхоз кооперативы (борьба с насекомыми, подготовка почвы итд)
Мсс 1520 - жилое и коммерческое строительство ( ремонт)
Мсс 17хх - разные строительные и ремонтные услуги
Мсс 2741 издательства/печатное дело
Мсс 2791 полиграфия
2842 -спец обработка, санитария, полировка
4011 - жд,
4111 общественный транспорт
42хх перевозки курьерские и складские услуги
48хх провайдеры телекоммуникационных услуг, местные и международные звонки, компьютерные сети, инфоуслуги, денежные переводы, кабельные и телевизионные услуги
4900 комуналка
50хх запчасти, мебель ,стройматериалы, офисное, фотографическое , фотокопировальное оборудование, компьютеры и ПО, коммерческое оборудование, медоборудование, поставщики метала и изделий из металла (кроме драгоценного), электрика ( диоды вывески итд), торговля техобеспечением и ножами, товары длительного пользования (огнетушители, зажигалки, музыкальные инструменты)
5111 канцелярия
5169 химикалии (кислоты спирты газы итд)
5933 ломбарды
5935 пункты сбора вторсырья
596х каталожные продажи (прямой маркетинг)
60хх выдача наличных финучереждерия/финансовые институции, пополнение карт и другие банковские услуги, квази кеш
6211 услуги брокеров на рынке ценных бумаг
6300 страховые услуги
6513 агенты недвижимости
6540 пополнение небанковских предоплаченых карт, счетов.
7261 ритуальные услуги
7273 знакомства
7276 налоги
7277 долги
7278 клубы оказывающие сервис по покупке
7279 услуги нигде не класифицированые ( приюты, бани, пирсинг, тату итд)
7311 рекламные услуги
7321 кредитные бюро
7338 копицентры
7339 канцелярские услуги
7342 дезинсекция, дератизация
7361 агентства по трудоустройству
7372 услуги программирования, компьютерный дизайн, обработка данных
7375 информационно поисковые услуги
7802 лошадиные/ собачьи бега
7392 консультационные услуги
7393 детективные и охранные агенства
7394 сдача в аренду ( оборудование мебель)
7399 бизнес услуги нигде более не классифицированы
7523 паркинги, гаражи
76хх разные виды ремонтов( электроники кондиционеро, с помощью сварки и прочее)
7994 клубы видеоигр
7995 азартные игры
8111 адвокаты, юристы
82хх образование (начальная и средняя школы колледжи университеты дистанционные школы, бизнес школы итд)
8351 услуги ухода за детьми
8398 благотворительность
86хх всякие Го, социальные ассоциации политический сбор средств, политические организации, религиозные организации, автомобильные асоциации и прочие организации нигде не класифицированые)
8734 испытательные лаборатории
8911 архитектурные и инженерные услуги
8931 бухгалтерские и аудиторские услуги
8999 профуслуги нигде не класифицированые
9211 судебные выплаты включая алименты
9222 штрафы
9223 платежи по залогам и облигациям
9311 налоговые платежи
9399 госуслуги нигде более не классифицированы
9402 почтовые услуги
9405 госзакупки
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 08:32

Re: Піреус Банк МКБ

  lloydbanksua написав:1. Чистыми.

то есть, 12,42 грязными или банк выплачивает 2% чистыми?
плюсанул
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 08:57

la9 2% грязными, без учёта налога.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 09:21

получить WINCARD в отделении можно бесплатно?
emeta
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 09:23

  emeta написав:получить WINCARD в отделении можно бесплатно?

Можно
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 10:05

  emeta написав:получить WINCARD в отделении можно бесплатно?

Через приложение не смог зарегистрироваться (спустя несколько проб, через заявку от менеджера в тех.отдел выяснилось, чтобы было дело в справке переселенца), оформил карту через отделение, именную, бесплатно.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 05:49

  cohan написав:депо вроде отдают синими и вовремя

но пока не могу застать то свет, то знающего менеджера :evil: :twisted:

Ideabank бере на 100000 грн мзди 5000!!! Ці комісари 3500!! Не буду писати де менше і не обслуговування норм але мзда завелика або як кажуть на любий товар є покупець
sens
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 16:47

Re: Піреус Банк МКБ

emeta написав:получить WINCARD в отделении можно бесплатно?
Попал в отделение с генератором
Открыть карту не смогли, мол пробуйте сами стать клиентом банка через приложение.

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emeta
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