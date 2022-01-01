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Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 січ, 2023 19:24
sens написав: cohan написав:
депо вроде отдают синими и вовремя
но пока не могу застать то свет, то знающего менеджера
Ideabank бере на 100000 грн мзди 5000!!! Ці комісари 3500!! Не буду писати де менше і не обслуговування норм але мзда завелика або як кажуть на любий товар є покупець
по моей шкале остальные неудобнее, это из тех кто остался (~13-15 вложил)
но конечно выбешивает:
а) конверт могут только на Беларусской, утешает что до конца работы кассы, типа до 16, а не "утром"
б) 300 грн за счет, фри что-то там пробуют но х*й
в) безнал вход платный 1%, впечатление что солнечные друзья их уже купили так как нал любят
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Додано: Вів 03 січ, 2023 20:58
lloydbanksua написав: emeta написав:
получить WINCARD в отделении можно бесплатно?
Через приложение не смог зарегистрироваться (спустя несколько проб, через заявку от менеджера в тех.отдел выяснилось, чтобы было дело в справке переселенца), оформил карту через отделение, именную, бесплатно.
В каком отделении?
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lara_08
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Додано: Вів 03 січ, 2023 21:30
lara_08 написав: lloydbanksua написав: emeta написав:
получить WINCARD в отделении можно бесплатно?
Через приложение не смог зарегистрироваться (спустя несколько проб, через заявку от менеджера в тех.отдел выяснилось, чтобы было дело в справке переселенца), оформил карту через отделение, именную, бесплатно.
В каком отделении?
Во Львовском.
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Додано: Вів 03 січ, 2023 21:32
cohan написав: sens написав: cohan написав:
депо вроде отдают синими и вовремя
но пока не могу застать то свет, то знающего менеджера
Ideabank бере на 100000 грн мзди 5000!!! Ці комісари 3500!! Не буду писати де менше і не обслуговування норм але мзда завелика або як кажуть на любий товар є покупець
по моей шкале остальные неудобнее, это из тех кто остался (~13-15 вложил)
но конечно выбешивает:
а) конверт могут только на Беларусской, утешает что до конца работы кассы, типа до 16, а не "утром"
б) 300 грн за счет, фри что-то там пробуют но х*й
в) безнал вход платный 1%, впечатление что солнечные друзья их уже купили так как нал любят
Вам хіба 15 банків по 100к кожен місяць мало?
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sens
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