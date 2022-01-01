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Обслуговування в українських
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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Піреус Банк МКБ 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 19:24

  sens написав:
  cohan написав:депо вроде отдают синими и вовремя

но пока не могу застать то свет, то знающего менеджера :evil: :twisted:

Ideabank бере на 100000 грн мзди 5000!!! Ці комісари 3500!! Не буду писати де менше і не обслуговування норм але мзда завелика або як кажуть на любий товар є покупець


по моей шкале остальные неудобнее, это из тех кто остался (~13-15 вложил)

но конечно выбешивает:
а) конверт могут только на Беларусской, утешает что до конца работы кассы, типа до 16, а не "утром"
б) 300 грн за счет, фри что-то там пробуют но х*й
в) безнал вход платный 1%, впечатление что солнечные друзья их уже купили так как нал любят
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 20:58

  lloydbanksua написав:
  emeta написав:получить WINCARD в отделении можно бесплатно?

Через приложение не смог зарегистрироваться (спустя несколько проб, через заявку от менеджера в тех.отдел выяснилось, чтобы было дело в справке переселенца), оформил карту через отделение, именную, бесплатно.

В каком отделении?
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 21:30

  lara_08 написав:
  lloydbanksua написав:
  emeta написав:получить WINCARD в отделении можно бесплатно?

Через приложение не смог зарегистрироваться (спустя несколько проб, через заявку от менеджера в тех.отдел выяснилось, чтобы было дело в справке переселенца), оформил карту через отделение, именную, бесплатно.

В каком отделении?

Во Львовском.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 21:32

  cohan написав:
  sens написав:
  cohan написав:депо вроде отдают синими и вовремя

но пока не могу застать то свет, то знающего менеджера :evil: :twisted:

Ideabank бере на 100000 грн мзди 5000!!! Ці комісари 3500!! Не буду писати де менше і не обслуговування норм але мзда завелика або як кажуть на любий товар є покупець


по моей шкале остальные неудобнее, это из тех кто остался (~13-15 вложил)

но конечно выбешивает:
а) конверт могут только на Беларусской, утешает что до конца работы кассы, типа до 16, а не "утром"
б) 300 грн за счет, фри что-то там пробуют но х*й
в) безнал вход платный 1%, впечатление что солнечные друзья их уже купили так как нал любят

Вам хіба 15 банків по 100к кожен місяць мало?
sens
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 07:13

  sens написав:Вам хіба 15 банків по 100к кожен місяць мало?


на жаль, я каждый месяц только в 5, остальные разной степени надежности + переменная выгода + не хватает, тоже в ОВДП застрял
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 23:34

Re: Піреус Банк МКБ

Привіт! Підкажіть, чи кешбек виплачується лише на оплату рахунків в гривнях, чи на закордонних сайтах в валюті теж?
reg2f
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 10:17

reg2f
Кажуть, що за покупки на закордонних сайтах кешбек не платять.
V2
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 17:40

  V2 написав:reg2f
Кажуть, що за покупки на закордонних сайтах кешбек не платять.


їхні картки вже дозволяють оплачувати у валюті? 2 місяці тому пробував на кількох сайтах (амазон, ебей через пейпал, алібаба) - всюди відмова була. Це був єдиний банк карткою якого не проходили оплати у валюті
Sain_повернувся
 
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