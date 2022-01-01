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Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 січ, 2023 19:24
sens написав: cohan написав:
депо вроде отдают синими и вовремя
но пока не могу застать то свет, то знающего менеджера
Ideabank бере на 100000 грн мзди 5000!!! Ці комісари 3500!! Не буду писати де менше і не обслуговування норм але мзда завелика або як кажуть на любий товар є покупець
по моей шкале остальные неудобнее, это из тех кто остался (~13-15 вложил)
но конечно выбешивает:
а) конверт могут только на Беларусской, утешает что до конца работы кассы, типа до 16, а не "утром"
б) 300 грн за счет, фри что-то там пробуют но х*й
в) безнал вход платный 1%, впечатление что солнечные друзья их уже купили так как нал любят
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Додано: Вів 03 січ, 2023 20:58
lloydbanksua написав: emeta написав:
получить WINCARD в отделении можно бесплатно?
Через приложение не смог зарегистрироваться (спустя несколько проб, через заявку от менеджера в тех.отдел выяснилось, чтобы было дело в справке переселенца), оформил карту через отделение, именную, бесплатно.
В каком отделении?
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lara_08
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Додано: Вів 03 січ, 2023 21:30
lara_08 написав: lloydbanksua написав: emeta написав:
получить WINCARD в отделении можно бесплатно?
Через приложение не смог зарегистрироваться (спустя несколько проб, через заявку от менеджера в тех.отдел выяснилось, чтобы было дело в справке переселенца), оформил карту через отделение, именную, бесплатно.
В каком отделении?
Во Львовском.
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lloydbanksua
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Додано: Вів 03 січ, 2023 21:32
cohan написав: sens написав: cohan написав:
депо вроде отдают синими и вовремя
но пока не могу застать то свет, то знающего менеджера
Ideabank бере на 100000 грн мзди 5000!!! Ці комісари 3500!! Не буду писати де менше і не обслуговування норм але мзда завелика або як кажуть на любий товар є покупець
по моей шкале остальные неудобнее, это из тех кто остался (~13-15 вложил)
но конечно выбешивает:
а) конверт могут только на Беларусской, утешает что до конца работы кассы, типа до 16, а не "утром"
б) 300 грн за счет, фри что-то там пробуют но х*й
в) безнал вход платный 1%, впечатление что солнечные друзья их уже купили так как нал любят
Вам хіба 15 банків по 100к кожен місяць мало?
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sens
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Додано: Сер 04 січ, 2023 07:13
sens написав:
Вам хіба 15 банків по 100к кожен місяць мало?
на жаль, я каждый месяц только в 5, остальные разной степени надежности + переменная выгода + не хватает, тоже в ОВДП застрял
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cohan
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Додано: Сер 04 січ, 2023 23:34
Привіт! Підкажіть, чи кешбек виплачується лише на оплату рахунків в гривнях, чи на закордонних сайтах в валюті теж?
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reg2f
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Додано: Чет 05 січ, 2023 10:17
reg2f
Кажуть, що за покупки на закордонних сайтах кешбек не платять.
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V2
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Додано: Чет 05 січ, 2023 17:40
V2 написав:reg2f
Кажуть, що за покупки на закордонних сайтах кешбек не платять.
їхні картки вже дозволяють оплачувати у валюті? 2 місяці тому пробував на кількох сайтах (амазон, ебей через пейпал, алібаба) - всюди відмова була. Це був єдиний банк карткою якого не проходили оплати у валюті
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Sain_повернувся
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Додано: Чет 05 січ, 2023 20:34
Sain_повернувся
Оплачував на аліекспресі. "Гарячка" сказала, що кешбеку за таке не буде.
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V2
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Додано: Чет 05 січ, 2023 21:06
V2 написав:Sain_повернувся
Оплачував на аліекспресі. "Гарячка" сказала, що кешбеку за таке не буде.
Там як повезе, у аліекспреса різні MCC коди проскакують. В мене частина попала під кешбек, частина - ні.
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