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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Піреус Банк МКБ 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 21:07

  Sain_повернувся написав:
  V2 написав:reg2f
Кажуть, що за покупки на закордонних сайтах кешбек не платять.


їхні картки вже дозволяють оплачувати у валюті? 2 місяці тому пробував на кількох сайтах (амазон, ебей через пейпал, алібаба) - всюди відмова була. Це був єдиний банк карткою якого не проходили оплати у валюті


Багато разів платив в валюті, проблем не було.
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 02:05

Re: Піреус Банк МКБ

  V2 написав:Оплачував на аліекспресі. "Гарячка" сказала, що кешбеку за таке не буде.

А який тут курс вийшов? І чи перераховується, чи фіксований?
Пансер
 
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  #<1 ... 10111213
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