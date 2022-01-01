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Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 січ, 2023 21:07
Sain_повернувся написав: V2 написав:reg2f
Кажуть, що за покупки на закордонних сайтах кешбек не платять.
їхні картки вже дозволяють оплачувати у валюті? 2 місяці тому пробував на кількох сайтах (амазон, ебей через пейпал, алібаба) - всюди відмова була. Це був єдиний банк карткою якого не проходили оплати у валюті
Багато разів платив в валюті, проблем не було.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 02:05
V2 написав:
Оплачував на аліекспресі. "Гарячка" сказала, що кешбеку за таке не буде.
А який тут курс вийшов? І чи перераховується, чи фіксований?
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