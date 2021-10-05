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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 11121314>

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Піреус Банк МКБ 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 21:07

  Sain_повернувся написав:
  V2 написав:reg2f
Кажуть, що за покупки на закордонних сайтах кешбек не платять.


їхні картки вже дозволяють оплачувати у валюті? 2 місяці тому пробував на кількох сайтах (амазон, ебей через пейпал, алібаба) - всюди відмова була. Це був єдиний банк карткою якого не проходили оплати у валюті


Багато разів платив в валюті, проблем не було.
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 02:05

Re: Піреус Банк МКБ

  V2 написав:Оплачував на аліекспресі. "Гарячка" сказала, що кешбеку за таке не буде.

А який тут курс вийшов? І чи перераховується, чи фіксований?
Пансер
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 09:57

30 декабря покупка - доллар получился по 37,4492
Сразу зарезервировали приблизительно на 5% больше
CasseroleHead
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 11:07

  CasseroleHead написав:30 декабря покупка - доллар получился по 37,4492
Сразу зарезервировали приблизительно на 5% больше

Как могло получиться 37.4492, если обмен происходит по курсу НБУ+3.5% = 37.8485 ?
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 11:54

  mustbe написав:
  CasseroleHead написав:30 декабря покупка - доллар получился по 37,4492
Сразу зарезервировали приблизительно на 5% больше

Как могло получиться 37.4492, если обмен происходит по курсу НБУ+3.5% = 37.8485 ?

Так це ж не конвертацiйний а покупка мабуть так провелась...
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 11:55

  Alien написав:
  mustbe написав:
  CasseroleHead написав:30 декабря покупка - доллар получился по 37,4492
Сразу зарезервировали приблизительно на 5% больше

Как могло получиться 37.4492, если обмен происходит по курсу НБУ+3.5% = 37.8485 ?

Так це ж не конвертацiйний а покупка (себто оплата товару чи послуг) мабуть так провелась...
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:05

Re: Піреус Банк МКБ

Походу прийдеться тоді знову спробувати, бо у мене ні разу карткою вінкард оплата у валюті не проходила. Що цікаво, в минулому місяці спеціально платив лише в ресторанах/кафешках карткою і все одно кешбеку впало майже вдвічі менше ніж мало... походу або нараховують криво або таки нема 2% навіть грязними
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:31

  Sain_повернувся написав:Походу прийдеться тоді знову спробувати, бо у мене ні разу карткою вінкард оплата у валюті не проходила. Що цікаво, в минулому місяці спеціально платив лише в ресторанах/кафешках карткою і все одно кешбеку впало майже вдвічі менше ніж мало... походу або нараховують криво або таки нема 2% навіть грязними

В мене теж останні два місяці приходить менше, ніж по розрахункам. Хоча до того, все було до копійки вірно. Напевно, справа у неправильних МСС.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:45

З моменту оформлення картки навесні минулого року все приходило правильно. Кілька разів навіть трохи більше ніж розраховував (не знаю як пояснити - облік вів сумлінно, неврахованих трат навіть після повторної перевірки не виявив). Останні місяці так само. Тому якщо десь менше вийшло то певно що на МСС з виключень втрапили
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 17:11

Скажите, а карту другого банка в приложение можно добавить? У меня не выходит, на мгновение появляется сообщение "удалите карту из кошелька"
Кто-то сталкивался?
la9
 
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