|
|
|
Піреус Банк МКБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 січ, 2023 21:07
Sain_повернувся написав: V2 написав:reg2f
Кажуть, що за покупки на закордонних сайтах кешбек не платять.
їхні картки вже дозволяють оплачувати у валюті? 2 місяці тому пробував на кількох сайтах (амазон, ебей через пейпал, алібаба) - всюди відмова була. Це був єдиний банк карткою якого не проходили оплати у валюті
Багато разів платив в валюті, проблем не було.
-
antey718
-
-
- Повідомлень: 795
- З нами з: 03.08.13
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 127 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 січ, 2023 02:05
V2 написав:
Оплачував на аліекспресі. "Гарячка" сказала, що кешбеку за таке не буде.
А який тут курс вийшов? І чи перераховується, чи фіксований?
-
Пансер
-
-
- Повідомлень: 287
- З нами з: 22.09.20
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 січ, 2023 09:57
30 декабря покупка - доллар получился по 37,4492
Сразу зарезервировали приблизительно на 5% больше
-
CasseroleHead
-
-
- Повідомлень: 15
- З нами з: 26.12.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 січ, 2023 11:07
CasseroleHead написав:
30 декабря покупка - доллар получился по 37,4492
Сразу зарезервировали приблизительно на 5% больше
Как могло получиться 37.4492, если обмен происходит по курсу НБУ+3.5% = 37.8485 ?
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 6687
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 146 раз.
- Подякували: 955 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: П'ят 06 січ, 2023 11:54
mustbe написав: CasseroleHead написав:
30 декабря покупка - доллар получился по 37,4492
Сразу зарезервировали приблизительно на 5% больше
Как могло получиться 37.4492, если обмен происходит по курсу НБУ+3.5% = 37.8485 ?
Так це ж не конвертацiйний а покупка мабуть так провелась...
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 1127
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 284 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 06 січ, 2023 11:55
Alien написав: mustbe написав: CasseroleHead написав:
30 декабря покупка - доллар получился по 37,4492
Сразу зарезервировали приблизительно на 5% больше
Как могло получиться 37.4492, если обмен происходит по курсу НБУ+3.5% = 37.8485 ?
Так це ж не конвертацiйний а покупка (себто оплата товару чи послуг) мабуть так провелась...
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 1127
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 284 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:05
Походу прийдеться тоді знову спробувати, бо у мене ні разу карткою вінкард оплата у валюті не проходила. Що цікаво, в минулому місяці спеціально платив лише в ресторанах/кафешках карткою і все одно кешбеку впало майже вдвічі менше ніж мало... походу або нараховують криво або таки нема 2% навіть грязними
-
Sain_повернувся
-
-
- Повідомлень: 1124
- З нами з: 13.10.14
- Подякував: 141 раз.
- Подякували: 94 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:31
Sain_повернувся написав:
Походу прийдеться тоді знову спробувати, бо у мене ні разу карткою вінкард оплата у валюті не проходила. Що цікаво, в минулому місяці спеціально платив лише в ресторанах/кафешках карткою і все одно кешбеку впало майже вдвічі менше ніж мало... походу або нараховують криво або таки нема 2% навіть грязними
В мене теж останні два місяці приходить менше, ніж по розрахункам. Хоча до того, все було до копійки вірно. Напевно, справа у неправильних МСС.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1322
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:45
З моменту оформлення картки навесні минулого року все приходило правильно. Кілька разів навіть трохи більше ніж розраховував (не знаю як пояснити - облік вів сумлінно, неврахованих трат навіть після повторної перевірки не виявив). Останні місяці так само. Тому якщо десь менше вийшло то певно що на МСС з виключень втрапили
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 1127
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 284 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 07 січ, 2023 17:11
Скажите, а карту другого банка в приложение можно добавить? У меня не выходит, на мгновение появляется сообщение "удалите карту из кошелька"
Кто-то сталкивался?
-
la9
-
-
- Повідомлень: 2346
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 449 раз.
- Подякували: 78 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|152
|103341
|
|
|2893
|1645447
|
|
|948
|728270
|
Суб 07 січ, 2023 07:56
Alien
|