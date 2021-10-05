Піреус Банк МКБ

После долгих усилий удалось получить виртуальную Wincard тут (потратил пару дней на видеоидентификацию через "Дию", но вроде прошло).
Так что... принимайте в клуб!
Перечитал тему, начиная с января 2022го. Я правильно понимаю:
- пополнить карту обычным P2P-переводом (например, с Моно или ПУМБа) - без комиссии?
- сразу после пополнения можно платить?
Раньше в ежемесячном обзоре писали, что была ссылка на список МСС-кодов исключений. Потом,как я понял, ссылка стала неактуальной, и ее убрали. Может, кто-то знает, где на сайте Пиреуса есть этот перечень?
То, что тут на ветке, я видел, но хотелось бы именно ссылку на сайт.