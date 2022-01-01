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Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 січ, 2023 17:53
После долгих усилий удалось получить виртуальную Wincard тут (потратил пару дней на видеоидентификацию через "Дию", но вроде прошло).
Так что... принимайте в клуб!
Перечитал тему, начиная с января 2022го. Я правильно понимаю:
- пополнить карту обычным P2P-переводом (например, с Моно или ПУМБа) - без комиссии?
- сразу после пополнения можно платить?
Раньше в ежемесячном обзоре писали, что была ссылка на список МСС-кодов исключений. Потом,как я понял, ссылка стала неактуальной, и ее убрали. Может, кто-то знает, где на сайте Пиреуса есть этот перечень?
То, что тут на ветке, я видел, но хотелось бы именно ссылку на сайт.
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Искатель
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Додано: Суб 07 січ, 2023 18:12
Искатель написав:
Я правильно понимаю:
- пополнить карту обычным P2P-переводом (например, с Моно или ПУМБа) - без комиссии?
- сразу после пополнения можно платить?
- Без комиссии.
- Можно.
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lloydbanksua
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Додано: Суб 07 січ, 2023 18:14
Искатель
вход р2р бесплатен, тратить сразу можно, на сайте кажется есть только коды, без расшифровки...
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S i m
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Додано: Суб 07 січ, 2023 19:08
А у кого-то получилось добавить карту другого банка в аппку?
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la9
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Додано: Суб 07 січ, 2023 19:45
Хорошо открыть то удалось, а закрыть как, ехать во Львов для этого, у них совок еще, как Лупумбе(( и связоваться с ними не хочеться, тем более банк в большом -
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melkh
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