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Обслуговування в українських
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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 11121314

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Піреус Банк МКБ 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 17:53

После долгих усилий удалось получить виртуальную Wincard тут (потратил пару дней на видеоидентификацию через "Дию", но вроде прошло).
Так что... принимайте в клуб!
Перечитал тему, начиная с января 2022го. Я правильно понимаю:
- пополнить карту обычным P2P-переводом (например, с Моно или ПУМБа) - без комиссии?
- сразу после пополнения можно платить?

Раньше в ежемесячном обзоре писали, что была ссылка на список МСС-кодов исключений. Потом,как я понял, ссылка стала неактуальной, и ее убрали. Может, кто-то знает, где на сайте Пиреуса есть этот перечень?
То, что тут на ветке, я видел, но хотелось бы именно ссылку на сайт.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 18:12

  Искатель написав:Я правильно понимаю:
- пополнить карту обычным P2P-переводом (например, с Моно или ПУМБа) - без комиссии?
- сразу после пополнения можно платить?

- Без комиссии.
- Можно.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 18:14

Искатель

вход р2р бесплатен, тратить сразу можно, на сайте кажется есть только коды, без расшифровки...
S i m
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 19:08

А у кого-то получилось добавить карту другого банка в аппку?
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 19:45

Хорошо открыть то удалось, а закрыть как, ехать во Львов для этого, у них совок еще, как Лупумбе(( и связоваться с ними не хочеться, тем более банк в большом -
melkh
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 20:17

  melkh написав:тем более банк в большом -

Типу, не хочеться добивати банк виплатою кешбеку за святковий стіл?
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 20:54

klug типу не хечеться вступати в гавно, щоб потім відмиватися довго.
melkh
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