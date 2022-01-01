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Обслуговування в українських
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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 11121314

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Піреус Банк МКБ 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 17:53

После долгих усилий удалось получить виртуальную Wincard тут (потратил пару дней на видеоидентификацию через "Дию", но вроде прошло).
Так что... принимайте в клуб!
Перечитал тему, начиная с января 2022го. Я правильно понимаю:
- пополнить карту обычным P2P-переводом (например, с Моно или ПУМБа) - без комиссии?
- сразу после пополнения можно платить?

Раньше в ежемесячном обзоре писали, что была ссылка на список МСС-кодов исключений. Потом,как я понял, ссылка стала неактуальной, и ее убрали. Может, кто-то знает, где на сайте Пиреуса есть этот перечень?
То, что тут на ветке, я видел, но хотелось бы именно ссылку на сайт.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 18:12

  Искатель написав:Я правильно понимаю:
- пополнить карту обычным P2P-переводом (например, с Моно или ПУМБа) - без комиссии?
- сразу после пополнения можно платить?

- Без комиссии.
- Можно.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 18:14

Искатель

вход р2р бесплатен, тратить сразу можно, на сайте кажется есть только коды, без расшифровки...
S i m
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 19:08

А у кого-то получилось добавить карту другого банка в аппку?
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 19:45

Хорошо открыть то удалось, а закрыть как, ехать во Львов для этого, у них совок еще, как Лупумбе(( и связоваться с ними не хочеться, тем более банк в большом -
melkh
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 20:17

  melkh написав:тем более банк в большом -

Типу, не хочеться добивати банк виплатою кешбеку за святковий стіл?
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 20:54

klug типу не хечеться вступати в гавно, щоб потім відмиватися довго.
melkh
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 21:47

  melkh написав:klug типу не хечеться вступати в гавно, щоб потім відмиватися довго.

А що може трапитись такого що відкрита дистанційно дебетна віртуальна картка стане неймовірним якимсь лайном що її обов'язково треба буде закривати ще й з поїздкою до міста Лева? З таким настроєм нахіба було її взагалі відкривати. Ну а як непотрібна стане - вивести кошти та на полицю. Ніби санкцій за неактивність що списуються в мінус тут нема. То вийде термін дії картки і вмре вона сама по собі.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 22:38

Alien ні, санкцій поки що немає, але в будь-який час можуть ввести абонку чи ще щось таке такеє, як виявилось по Ідеї, кешбек кормив нас і все було ніби ок, але за зняття кешу ввели комісію, але вже кожному самому вибирати, я вибрав для себе - що вона зайва для мене і жалюгідних 2% мені мене не спасуть.
melkh
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 22:40

  melkh написав:klug типу не хечеться вступати в гавно, щоб потім відмиватися довго.

Вам треба на тренінг до пані Любопитної - людина пройшла 15 ТА з вкладами, а не дебетками і не має жодних проблем з особистою гігієно.
klug
 
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