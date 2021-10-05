|
|
Піреус Банк МКБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 січ, 2023 11:06
la9 написав:
Скажите, а карту другого банка в приложение можно добавить? У меня не выходит, на мгновение появляется сообщение "удалите карту из кошелька"
Кто-то сталкивался?
Такой же глюк
-
CasseroleHead
-
-
- Повідомлень: 16
- З нами з: 26.12.22
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|196
|158473
|
|
|949
|728374
|
|
|96
|40139
|
Суб 07 січ, 2023 22:48
klug