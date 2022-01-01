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Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 січ, 2023 11:06
la9 написав:
Скажите, а карту другого банка в приложение можно добавить? У меня не выходит, на мгновение появляется сообщение "удалите карту из кошелька"
Кто-то сталкивался?
Такой же глюк
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CasseroleHead
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Додано: Нед 08 січ, 2023 12:01
Я так понимаю, все эти мучения с добавлением карты другого банка, чтобы использовать "тянучку" самого Пиреуса, да?
А что, так будет быстрее/лучше, чем толкать?
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Искатель
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Додано: Нед 08 січ, 2023 12:04
Искатель написав:
Я так понимаю, все эти мучения с добавлением карты другого банка, чтобы использовать "тянучку" самого Пиреуса, да?
А что, так будет быстрее/лучше, чем толкать?
Больших секретов тут нет. Некоторые банки не умеют толкать без комиссии, и было бы неплохо тянуть
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CasseroleHead
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Додано: Нед 08 січ, 2023 12:39
CasseroleHead написав: Искатель написав:
Я так понимаю, все эти мучения с добавлением карты другого банка, чтобы использовать "тянучку" самого Пиреуса, да?
А что, так будет быстрее/лучше, чем толкать?
Больших секретов тут нет. Некоторые банки не умеют толкать без комиссии, и было бы неплохо тянуть
Это да. С некоторых пор вот эта табличкаhttps://mustbe.ml/tables/p2p_sep
стала настольным справочником, спасибо Алексу mustbe
С некоторых банков еще и тянуть нельзя (например, с ПУМБа или Спортбанка), только толкать.
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Додано: Нед 08 січ, 2023 14:53
Конвертдепо для членов клуба 100К имеется?
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Investor_K
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Додано: Нед 08 січ, 2023 16:50
Investor_K написав:
Конвертдепо для членов клуба 100К имеется?
да, на соточку, выше не умеют
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Додано: Нед 08 січ, 2023 17:49
Investor_K написав:
Конвертдепо для членов клуба 100К имеется?
Трохи краше iдеябанк
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