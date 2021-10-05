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Обслуговування в українських
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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Піреус Банк МКБ 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 11:06

  la9 написав:Скажите, а карту другого банка в приложение можно добавить? У меня не выходит, на мгновение появляется сообщение "удалите карту из кошелька"
Кто-то сталкивался?

Такой же глюк
CasseroleHead
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 12:01

Я так понимаю, все эти мучения с добавлением карты другого банка, чтобы использовать "тянучку" самого Пиреуса, да?
А что, так будет быстрее/лучше, чем толкать?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 12:04

  Искатель написав:Я так понимаю, все эти мучения с добавлением карты другого банка, чтобы использовать "тянучку" самого Пиреуса, да?
А что, так будет быстрее/лучше, чем толкать?

Больших секретов тут нет. Некоторые банки не умеют толкать без комиссии, и было бы неплохо тянуть
CasseroleHead
 
Повідомлень: 18
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 12:39

  CasseroleHead написав:
  Искатель написав:Я так понимаю, все эти мучения с добавлением карты другого банка, чтобы использовать "тянучку" самого Пиреуса, да?
А что, так будет быстрее/лучше, чем толкать?

Больших секретов тут нет. Некоторые банки не умеют толкать без комиссии, и было бы неплохо тянуть

Это да. С некоторых пор вот эта табличка
https://mustbe.ml/tables/p2p_sep
стала настольным справочником, спасибо Алексу mustbe

С некоторых банков еще и тянуть нельзя (например, с ПУМБа или Спортбанка), только толкать.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 14:53

Re: Піреус Банк МКБ

Конвертдепо для членов клуба 100К имеется?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 16:50

  Investor_K написав:Конвертдепо для членов клуба 100К имеется?

да, на соточку, выше не умеют
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 17:49

  Investor_K написав:Конвертдепо для членов клуба 100К имеется?

Трохи краше iдеябанк
sens
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 10:45

  sens написав:
  Investor_K написав:Конвертдепо для членов клуба 100К имеется?

Трохи краше iдеябанк


ага, найгірший (найдорожчий) курс $ виходить, перша із кінця :)
greenozon
 
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