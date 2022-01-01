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Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 січ, 2023 08:16
greenozon написав: sens написав: Investor_K написав:
Конвертдепо для членов клуба 100К имеется?
Трохи краше iдеябанк
ага, найгірший (найдорожчий) курс $ виходить, перша із кінця
Нецікаво.
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