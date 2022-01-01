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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13141516

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Піреус Банк МКБ 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 08:16

  greenozon написав:
  sens написав:
  Investor_K написав:Конвертдепо для членов клуба 100К имеется?

Трохи краше iдеябанк


ага, найгірший (найдорожчий) курс $ виходить, перша із кінця :)

Нецікаво.
nord
 
Повідомлень: 144
З нами з: 25.07.22
Подякував: 6 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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