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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13141516

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Піреус Банк МКБ 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 08:16

  greenozon написав:
  sens написав:
  Investor_K написав:Конвертдепо для членов клуба 100К имеется?

Трохи краше iдеябанк


ага, найгірший (найдорожчий) курс $ виходить, перша із кінця :)

Нецікаво.
nord
 
Повідомлень: 146
З нами з: 25.07.22
Подякував: 6 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 20:11

А напомните, плиз, есть ли КБ?
1) за оплату мобильной связи
2) оплата доставки новой почты, Укрпочты
3) маркетплейсы
la9
 
Повідомлень: 2375
З нами з: 02.07.09
Подякував: 457 раз.
Подякували: 78 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 20:28

  la9 написав:А напомните, плиз, есть ли КБ?
1) за оплату мобильной связи
2) оплата доставки новой почты, Укрпочты
3) маркетплейсы

1. Нет.
2. Нет.
3. На розетке есть, другие не пробовал.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1347
З нами з: 22.04.20
Подякував: 64 раз.
Подякували: 146 раз.
 
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  #<1 ... 13141516
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