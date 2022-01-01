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Обслуговування в українських
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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13141516

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Піреус Банк МКБ 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 08:16

  greenozon написав:
  sens написав:
  Investor_K написав:Конвертдепо для членов клуба 100К имеется?

Трохи краше iдеябанк


ага, найгірший (найдорожчий) курс $ виходить, перша із кінця :)

Нецікаво.
nord
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 20:11

А напомните, плиз, есть ли КБ?
1) за оплату мобильной связи
2) оплата доставки новой почты, Укрпочты
3) маркетплейсы
la9
 
Повідомлень: 2380
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 20:28

  la9 написав:А напомните, плиз, есть ли КБ?
1) за оплату мобильной связи
2) оплата доставки новой почты, Укрпочты
3) маркетплейсы

1. Нет.
2. Нет.
3. На розетке есть, другие не пробовал.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 23:06

Облазил весь сайт Пиреуса. Не нашел нигде документа - описания программы начисления кешбэка. Т.е. кроме того, что есть вот на этой странице
https://piraeusbank.ua/ru/individuals/p ... -keshbekom
больше нигде ничего нет.

В связи с этим вопросы к тем, кто уже пользуется:

1. 2% - "грязными", да?
2. Есть минимальная сумма начисленного кешбэка, которая сгорает? Вроде раньше у Пиреуса (у другой карты) такое было.
3. Начисление идет по дате операции или по дате проведения по счету?
Хочу попробовать, проверить, как это работает.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 23:12

  Искатель написав:Облазил весь сайт Пиреуса. Не нашел нигде документа - описания программы начисления кешбэка. Т.е. кроме того, что есть вот на этой странице
https://piraeusbank.ua/ru/individuals/p ... -keshbekom
больше нигде ничего нет.

В связи с этим вопросы к тем, кто уже пользуется?

1. 2% - "грязными", да?
2. Есть минимальная сумма начисленного кешбэка, которая сгорает? Вроде раньше у Пиреуса (у другой карты) такое было.
3. Начисление идет по дате операции или по дате проведения по счету?
Хочу попробовать, проверить, как это работает.

1. Да, грязными.
2. 10 грн. чистыми, меньше - сгорит и не начислится.
3. По дате проводки, последние дни месяца перенесутся на следующий месяц.
Востаннє редагувалось lloydbanksua в Чет 26 січ, 2023 23:15, всього редагувалось 1 раз.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 23:14

  Искатель написав:Облазил весь сайт Пиреуса. Не нашел нигде документа - описания программы начисления кешбэка. Т.е. кроме того, что есть вот на этой странице
https://piraeusbank.ua/ru/individuals/p ... -keshbekom
больше нигде ничего нет.

В связи с этим вопросы к тем, кто уже пользуется?

1. 2% - "грязными", да?
2. Есть минимальная сумма начисленного кешбэка, которая сгорает? Вроде раньше у Пиреуса (у другой карты) такое было.
3. Начисление идет по дате операции или по дате проведения по счету?
Хочу попробовать, проверить, как это работает.


1. грязными
2. вроде минимум 10 гривен начисляют и не сгорает...
3. и как это можно проверить, если весь кб приходит в начале месяца ? вроде же отдельно оно не фиксируется...
S i m
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 23:41

на WINCARD есть рефка?
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 23:55

  emeta написав:на WINCARD есть рефка?


убрали и пока не вернули...
S i m
 
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