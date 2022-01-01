Піреус Банк МКБ

1. 2% - "грязными", да? 2. Есть минимальная сумма начисленного кешбэка, которая сгорает? Вроде раньше у Пиреуса (у другой карты) такое было. 3. Начисление идет по дате операции или по дате проведения по счету? Хочу попробовать, проверить, как это работает.
1. 2% - "грязными", да? 2. Есть минимальная сумма начисленного кешбэка, которая сгорает? Вроде раньше у Пиреуса (у другой карты) такое было. 3. Начисление идет по дате операции или по дате проведения по счету? Хочу попробовать, проверить, как это работает.
1. Да, грязными. 2. 10 грн. чистыми, меньше - сгорит и не начислится. 3. По дате проводки, последние дни месяца перенесутся на следующий месяц.
Востаннє редагувалось lloydbanksua в Чет 26 січ, 2023 23:15, всього редагувалось 1 раз.
1. 2% - "грязными", да? 2. Есть минимальная сумма начисленного кешбэка, которая сгорает? Вроде раньше у Пиреуса (у другой карты) такое было. 3. Начисление идет по дате операции или по дате проведения по счету? Хочу попробовать, проверить, как это работает.
1. грязными 2. вроде минимум 10 гривен начисляют и не сгорает... 3. и как это можно проверить, если весь кб приходит в начале месяца ? вроде же отдельно оно не фиксируется...