Піреус Банк МКБ

1. 2% - "грязными", да? 2. Есть минимальная сумма начисленного кешбэка, которая сгорает? Вроде раньше у Пиреуса (у другой карты) такое было. 3. Начисление идет по дате операции или по дате проведения по счету? Хочу попробовать, проверить, как это работает.
1. 2% - "грязными", да? 2. Есть минимальная сумма начисленного кешбэка, которая сгорает? Вроде раньше у Пиреуса (у другой карты) такое было. 3. Начисление идет по дате операции или по дате проведения по счету? Хочу попробовать, проверить, как это работает.
1. Да, грязными. 2. 10 грн. чистыми, меньше - сгорит и не начислится. 3. По дате проводки, последние дни месяца перенесутся на следующий месяц.
Востаннє редагувалось lloydbanksua в Чет 26 січ, 2023 23:15, всього редагувалось 1 раз.
1. 2% - "грязными", да? 2. Есть минимальная сумма начисленного кешбэка, которая сгорает? Вроде раньше у Пиреуса (у другой карты) такое было. 3. Начисление идет по дате операции или по дате проведения по счету? Хочу попробовать, проверить, как это работает.
1. грязными 2. вроде минимум 10 гривен начисляют и не сгорает... 3. и как это можно проверить, если весь кб приходит в начале месяца ? вроде же отдельно оно не фиксируется...
1. 2% - "грязными", да? 2. Есть минимальная сумма начисленного кешбэка, которая сгорает? Вроде раньше у Пиреуса (у другой карты) такое было. 3. Начисление идет по дате операции или по дате проведения по счету? Хочу попробовать, проверить, как это работает.
1. грязными 2. вроде минимум 10 гривен начисляют и не сгорает... 3. и как это можно проверить, если весь кб приходит в начале месяца ? вроде же отдельно оно не фиксируется...
Да вот и думал что-то потратить в конце месяца, а в начале увидеть. Но если по дате проводки... то скорее всего, не успею я ничего потратить и увидеть. ОК, начну уже в следующем месяце
Искатель написав:Но если по дате проводки... то скорее всего, не успею я ничего потратить и увидеть. ОК, начну уже в следующем месяце
Якщо сьогоднi завтра або у недiлю щось придбаєте на сумму бiльше нiж 625 грн., то у середу все вже побачите. Тут по рахунку все проходить досить швидко - зазвичай усi трати, що проведенi напередоднi передостаннього робочого дня мiсяця встигають окешбечитись