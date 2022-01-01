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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14151617

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Піреус Банк МКБ 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 18:14

Мед центры (синево) входят в КБ?
la9
 
Повідомлень: 2382
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 18:35

  la9 написав:Мед центры (синево) входят в КБ?

По идее должны. Вот полные правила кешбэка по Wincard.
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 931
З нами з: 29.08.13
Подякував: 2149 раз.
Подякували: 252 раз.
 
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1
  #<1 ... 14151617
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