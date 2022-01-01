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Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 січ, 2023 18:14
Мед центры (синево) входят в КБ?
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la9
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 18:35
la9 написав:
Мед центры (синево) входят в КБ?
По идее должны. Вот полные правила кешбэка по Wincard
.
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ramzes4
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