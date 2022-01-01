RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14151617

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Піреус Банк МКБ 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 18:14

Мед центры (синево) входят в КБ?
la9
 
Повідомлень: 2382
З нами з: 02.07.09
Подякував: 458 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 18:35

  la9 написав:Мед центры (синево) входят в КБ?

По идее должны. Вот полные правила кешбэка по Wincard.
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 931
З нами з: 29.08.13
Подякував: 2149 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 10:35

Что -то не судьба с wincard
В отделении завернули, мол, пластик не дадим.
Делайте все сами в приложении через Дию.
В скаченное приложение зайти не получается. Постояннно сбой.
В поддержке уверяют, что это какие то права разрабочика в смартфоне мешают.
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2185
З нами з: 19.03.09
Подякував: 94 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 10:41

  emeta написав:Что -то не судьба с wincard
В отделении завернули, мол, пластик не дадим.
Делайте все сами в приложении через Дию.
В скаченное приложение зайти не получается. Постояннно сбой.
В поддержке уверяют, что это какие то права разрабочика в смартфоне мешают.

Да, приложение ругается на включенный режим "Для разработчиков" - его нужно выключить (впервые с таким встречаюсь). Сам карту получил "с боем", не мог зарегистрироваться онлайн - только через отделение, инстант карт не было в наличии, поэтому пришлось заказать именную.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1358
З нами з: 22.04.20
Подякував: 64 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 14151617
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
МТБ Банк 1 ... 12, 13, 14
Алексей77 » Чет 27 січ, 2022 17:39
130 179519
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 січ, 2023 12:01
cohan
Банк Південний 1 ... 11, 12, 13
sens » Суб 01 січ, 2022 01:54
124 141600
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 січ, 2023 10:10
Игорь Алексеевич
А-Банк 1 ... 71, 72, 73
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
729 663106
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 січ, 2023 09:35
Alien

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
МТБ Банк (131)
28.01.2023 12:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.