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Обслуговування в українських
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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14151617

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Піреус Банк МКБ 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 18:14

Мед центры (синево) входят в КБ?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 18:35

  la9 написав:Мед центры (синево) входят в КБ?

По идее должны. Вот полные правила кешбэка по Wincard.
ramzes4
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Повідомлень: 931
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 10:35

Что -то не судьба с wincard
В отделении завернули, мол, пластик не дадим.
Делайте все сами в приложении через Дию.
В скаченное приложение зайти не получается. Постояннно сбой.
В поддержке уверяют, что это какие то права разрабочика в смартфоне мешают.
emeta
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 10:41

  emeta написав:Что -то не судьба с wincard
В отделении завернули, мол, пластик не дадим.
Делайте все сами в приложении через Дию.
В скаченное приложение зайти не получается. Постояннно сбой.
В поддержке уверяют, что это какие то права разрабочика в смартфоне мешают.

Да, приложение ругается на включенный режим "Для разработчиков" - его нужно выключить (впервые с таким встречаюсь). Сам карту получил "с боем", не мог зарегистрироваться онлайн - только через отделение, инстант карт не было в наличии, поэтому пришлось заказать именную.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 15:48

  cohan написав:а) конверт могут только на Беларусской, утешает что до конца работы кассы, типа до 16, а не "утром"

Досі клуб працює лише в цьому відділенні?
Наскільки швидко оформлюють?
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:07

  Rebel написав:
  cohan написав:а) конверт могут только на Беларусской, утешает что до конца работы кассы, типа до 16, а не "утром"

Досі клуб працює лише в цьому відділенні?
Наскільки швидко оформлюють?


запрацював в других

но! раз в 30 дней, смотрит когда было открыто, и "приходите завтра"

до 16 часов, обещают тем же днем, если так - по времени один из топовых,
кто не переносит на следующий
cohan
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