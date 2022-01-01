Піреус Банк МКБ

Что -то не судьба с wincard В отделении завернули, мол, пластик не дадим. Делайте все сами в приложении через Дию. В скаченное приложение зайти не получается. Постояннно сбой. В поддержке уверяют, что это какие то права разрабочика в смартфоне мешают.
emeta написав:Что -то не судьба с wincard В отделении завернули, мол, пластик не дадим. Делайте все сами в приложении через Дию. В скаченное приложение зайти не получается. Постояннно сбой. В поддержке уверяют, что это какие то права разрабочика в смартфоне мешают.
Да, приложение ругается на включенный режим "Для разработчиков" - его нужно выключить (впервые с таким встречаюсь). Сам карту получил "с боем", не мог зарегистрироваться онлайн - только через отделение, инстант карт не было в наличии, поэтому пришлось заказать именную.