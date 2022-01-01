Піреус Банк МКБ
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 18:14
Мед центры (синево) входят в КБ?
la9
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 18:35
la9 написав:
Мед центры (синево) входят в КБ?
По идее должны. Вот
полные правила кешбэка по Wincard
.
ramzes4
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Додано: Суб 28 січ, 2023 10:35
Что -то не судьба с wincard
В отделении завернули, мол, пластик не дадим. Делайте все сами в приложении через Дию. В скаченное приложение зайти не получается. Постояннно сбой. В поддержке уверяют, что это какие то права разрабочика в смартфоне мешают.
emeta
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Додано: Суб 28 січ, 2023 10:41
emeta написав:
Что -то не судьба с wincard
В отделении завернули, мол, пластик не дадим.
Делайте все сами в приложении через Дию.
В скаченное приложение зайти не получается. Постояннно сбой.
В поддержке уверяют, что это какие то права разрабочика в смартфоне мешают.
Да, приложение ругается на включенный режим "Для разработчиков" - его нужно выключить (впервые с таким встречаюсь). Сам карту получил "с боем", не мог зарегистрироваться онлайн - только через отделение, инстант карт не было в наличии, поэтому пришлось заказать именную.
lloydbanksua
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Додано: Пон 30 січ, 2023 15:48
cohan написав:
а) конверт могут только на Беларусской, утешает что до конца работы кассы, типа до 16, а не "утром"
Досі клуб працює лише в цьому відділенні?
Наскільки швидко оформлюють?
Rebel
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Додано: Пон 30 січ, 2023 19:07
Rebel написав: cohan написав:
а) конверт могут только на Беларусской, утешает что до конца работы кассы, типа до 16, а не "утром"
Досі клуб працює лише в цьому відділенні?
Наскільки швидко оформлюють?
запрацював в других
но! раз в 30 дней, смотрит когда было открыто, и "приходите завтра"
до 16 часов, обещают тем же днем, если так - по времени один из топовых,
кто не переносит на следующий
cohan
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Додано: Пон 30 січ, 2023 22:18
cohan, тобто відкривши депо 30-31 січня, в лютому вже не вийде відкрити?
Rebel
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Додано: Пон 30 січ, 2023 22:30
Rebel написав: cohan
, тобто відкривши депо 30-31 січня, в лютому вже не вийде відкрити?
типа да, я 5го буду открывать, а хотел 1го, ну а в марте проверим, 5,6 или 8(9)
cohan
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Додано: Пон 06 лют, 2023 16:37
Есть у них поддержка в вайбере или телеграм?
emeta
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