RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15161718

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Піреус Банк МКБ 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 16:40

Интересно, а если расплачиваться картой Пиреуса на интернет-сайтах (не коммуналка и не пополнение мобильного) - начисляют кешбэк?
В субботу перестал работать Гугл пей на телефоне, и теперь пользоваться виртуальной картой для расчетов в магазинах стало невозможно...
Искатель
 
Повідомлень: 5770
З нами з: 22.02.16
Подякував: 906 раз.
Подякували: 4697 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 17:13

Re: Піреус Банк МКБ

  Искатель написав:Интересно, а если расплачиваться картой Пиреуса на интернет-сайтах (не коммуналка и не пополнение мобильного) - начисляют кешбэк?
Так. Я платив на сайтi Марафону (не букмеркери а спортивний одяг) - кешбек нарахували
Alien
 
Повідомлень: 1356
З нами з: 12.01.20
Подякував: 44 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 20:32

  Alien написав:
  Искатель написав:Интересно, а если расплачиваться картой Пиреуса на интернет-сайтах (не коммуналка и не пополнение мобильного) - начисляют кешбэк?
Так. Я платив на сайтi Марафону (не букмеркери а спортивний одяг) - кешбек нарахували


начисляют, в Сильпе начисляют да и вообще... сложнее mcc сверять :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5166
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 15161718
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vorlon і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Південний 1 ... 11, 12, 13
sens » Суб 01 січ, 2022 01:54
126 142505
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 лют, 2023 20:59
flysoulfly
Правекс банк 1 ... 12, 13, 14
stuermer01 » Нед 10 січ, 2021 13:48
136 7990
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 лют, 2023 20:33
cohan
Айбокс Банк 1 ... 16, 17, 18
Герания » Вів 11 січ, 2022 11:09
173 66436
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 лют, 2023 19:48
ScaryBee

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.