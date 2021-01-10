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Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 лют, 2023 16:40
Интересно, а если расплачиваться картой Пиреуса на интернет-сайтах (не коммуналка и не пополнение мобильного) - начисляют кешбэк?
В субботу перестал работать Гугл пей на телефоне, и теперь пользоваться виртуальной картой для расчетов в магазинах стало невозможно...
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Додано: Пон 13 лют, 2023 17:13
Искатель написав:
Интересно, а если расплачиваться картой Пиреуса на интернет-сайтах (не коммуналка и не пополнение мобильного) - начисляют кешбэк?
Так. Я платив на сайтi Марафону (не букмеркери а спортивний одяг) - кешбек нарахували
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Додано: Пон 13 лют, 2023 22:39
Искатель написав:
В субботу перестал работать Гугл пей на телефоне, и теперь пользоваться виртуальной картой для расчетов в магазинах стало невозможно...
Випадково вимкнули NFC?
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