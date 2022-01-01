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Обслуговування в українських
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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Піреус Банк МКБ 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 16:40

Интересно, а если расплачиваться картой Пиреуса на интернет-сайтах (не коммуналка и не пополнение мобильного) - начисляют кешбэк?
В субботу перестал работать Гугл пей на телефоне, и теперь пользоваться виртуальной картой для расчетов в магазинах стало невозможно...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 17:13

Re: Піреус Банк МКБ

  Искатель написав:Интересно, а если расплачиваться картой Пиреуса на интернет-сайтах (не коммуналка и не пополнение мобильного) - начисляют кешбэк?
Так. Я платив на сайтi Марафону (не букмеркери а спортивний одяг) - кешбек нарахували
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 20:32

  Alien написав:
  Искатель написав:Интересно, а если расплачиваться картой Пиреуса на интернет-сайтах (не коммуналка и не пополнение мобильного) - начисляют кешбэк?
Так. Я платив на сайтi Марафону (не букмеркери а спортивний одяг) - кешбек нарахували


начисляют, в Сильпе начисляют да и вообще... сложнее mcc сверять :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 22:39

  Искатель написав:В субботу перестал работать Гугл пей на телефоне, и теперь пользоваться виртуальной картой для расчетов в магазинах стало невозможно...

Випадково вимкнули NFC?
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 14:37

  Искатель написав:Интересно, а если расплачиваться картой Пиреуса на интернет-сайтах (не коммуналка и не пополнение мобильного) - начисляют кешбэк?
В субботу перестал работать Гугл пей на телефоне, и теперь пользоваться виртуальной картой для расчетов в магазинах стало невозможно...


в мене телефон Сяомі, також перестав працювати після оновлення MIUI з 13 на 14.
грався, грався і нічого не допомагало.
Картки є у гаманці, а підносиш до терміналу і пише "додайте картку".

Скинув на заводські налаштування і все запрацювало.
ukrmvs
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 11:01

  ukrmvs написав:
  Искатель написав:Интересно, а если расплачиваться картой Пиреуса на интернет-сайтах (не коммуналка и не пополнение мобильного) - начисляют кешбэк?
В субботу перестал работать Гугл пей на телефоне, и теперь пользоваться виртуальной картой для расчетов в магазинах стало невозможно...


в мене телефон Сяомі, також перестав працювати після оновлення MIUI з 13 на 14.
грався, грався і нічого не допомагало.
Картки є у гаманці, а підносиш до терміналу і пише "додайте картку".

Скинув на заводські налаштування і все запрацювало.

Так, в мене теж Xiaomi, те ж саме сталося. Але мені не довелося скидати до заводських налаштувань (бо на телефоні надто багато було вже), на Mi Community знавці допомогли побороти проблему. Кому цікаво - пишіть у особисті, щоб тут офтоп не розводити.
Але майже тиждень без GPay - це було сумно...
Искатель
 
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