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Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 лют, 2023 16:40
Интересно, а если расплачиваться картой Пиреуса на интернет-сайтах (не коммуналка и не пополнение мобильного) - начисляют кешбэк?
В субботу перестал работать Гугл пей на телефоне, и теперь пользоваться виртуальной картой для расчетов в магазинах стало невозможно...
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Додано: Пон 13 лют, 2023 17:13
Искатель написав:
Интересно, а если расплачиваться картой Пиреуса на интернет-сайтах (не коммуналка и не пополнение мобильного) - начисляют кешбэк?
Так. Я платив на сайтi Марафону (не букмеркери а спортивний одяг) - кешбек нарахували
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Додано: Пон 13 лют, 2023 22:39
Искатель написав:
В субботу перестал работать Гугл пей на телефоне, и теперь пользоваться виртуальной картой для расчетов в магазинах стало невозможно...
Випадково вимкнули NFC?
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Додано: Пон 20 лют, 2023 14:37
Искатель написав:
Интересно, а если расплачиваться картой Пиреуса на интернет-сайтах (не коммуналка и не пополнение мобильного) - начисляют кешбэк?
В субботу перестал работать Гугл пей на телефоне, и теперь пользоваться виртуальной картой для расчетов в магазинах стало невозможно...
в мене телефон Сяомі, також перестав працювати після оновлення MIUI з 13 на 14.
грався, грався і нічого не допомагало.
Картки є у гаманці, а підносиш до терміналу і пише "додайте картку".
Скинув на заводські налаштування і все запрацювало.
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Додано: Сер 22 лют, 2023 11:01
ukrmvs написав: Искатель написав:
Интересно, а если расплачиваться картой Пиреуса на интернет-сайтах (не коммуналка и не пополнение мобильного) - начисляют кешбэк?
В субботу перестал работать Гугл пей на телефоне, и теперь пользоваться виртуальной картой для расчетов в магазинах стало невозможно...
в мене телефон Сяомі, також перестав працювати після оновлення MIUI з 13 на 14.
грався, грався і нічого не допомагало.
Картки є у гаманці, а підносиш до терміналу і пише "додайте картку".
Скинув на заводські налаштування і все запрацювало.
Так, в мене теж Xiaomi, те ж саме сталося. Але мені не довелося скидати до заводських налаштувань (бо на телефоні надто багато було вже), на Mi Community знавці допомогли побороти проблему. Кому цікаво - пишіть у особисті, щоб тут офтоп не розводити.
Але майже тиждень без GPay - це було сумно...
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