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Обслуговування в українських
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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Піреус Банк МКБ 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 16:40

Интересно, а если расплачиваться картой Пиреуса на интернет-сайтах (не коммуналка и не пополнение мобильного) - начисляют кешбэк?
В субботу перестал работать Гугл пей на телефоне, и теперь пользоваться виртуальной картой для расчетов в магазинах стало невозможно...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 17:13

Re: Піреус Банк МКБ

  Искатель написав:Интересно, а если расплачиваться картой Пиреуса на интернет-сайтах (не коммуналка и не пополнение мобильного) - начисляют кешбэк?
Так. Я платив на сайтi Марафону (не букмеркери а спортивний одяг) - кешбек нарахували
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 20:32

  Alien написав:
  Искатель написав:Интересно, а если расплачиваться картой Пиреуса на интернет-сайтах (не коммуналка и не пополнение мобильного) - начисляют кешбэк?
Так. Я платив на сайтi Марафону (не букмеркери а спортивний одяг) - кешбек нарахували


начисляют, в Сильпе начисляют да и вообще... сложнее mcc сверять :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 22:39

  Искатель написав:В субботу перестал работать Гугл пей на телефоне, и теперь пользоваться виртуальной картой для расчетов в магазинах стало невозможно...

Випадково вимкнули NFC?
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 14:37

  Искатель написав:Интересно, а если расплачиваться картой Пиреуса на интернет-сайтах (не коммуналка и не пополнение мобильного) - начисляют кешбэк?
В субботу перестал работать Гугл пей на телефоне, и теперь пользоваться виртуальной картой для расчетов в магазинах стало невозможно...


в мене телефон Сяомі, також перестав працювати після оновлення MIUI з 13 на 14.
грався, грався і нічого не допомагало.
Картки є у гаманці, а підносиш до терміналу і пише "додайте картку".

Скинув на заводські налаштування і все запрацювало.
ukrmvs
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 11:01

  ukrmvs написав:
  Искатель написав:Интересно, а если расплачиваться картой Пиреуса на интернет-сайтах (не коммуналка и не пополнение мобильного) - начисляют кешбэк?
В субботу перестал работать Гугл пей на телефоне, и теперь пользоваться виртуальной картой для расчетов в магазинах стало невозможно...


в мене телефон Сяомі, також перестав працювати після оновлення MIUI з 13 на 14.
грався, грався і нічого не допомагало.
Картки є у гаманці, а підносиш до терміналу і пише "додайте картку".

Скинув на заводські налаштування і все запрацювало.

Так, в мене теж Xiaomi, те ж саме сталося. Але мені не довелося скидати до заводських налаштувань (бо на телефоні надто багато було вже), на Mi Community знавці допомогли побороти проблему. Кому цікаво - пишіть у особисті, щоб тут офтоп не розводити.
Але майже тиждень без GPay - це було сумно...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 12:24

  ramzes4 написав:
  la9 написав:Мед центры (синево) входят в КБ?

По идее должны. Вот полные правила кешбэка по Wincard.

Ссылка нерабочая.
Подскажите, где можно посмотреть коды-исключения для кешбека? На сайте искал-искал, не нашел (((
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 12:38

  Искатель написав:
  ramzes4 написав:
  la9 написав:Мед центры (синево) входят в КБ?

По идее должны. Вот полные правила кешбэка по Wincard.

Ссылка нерабочая.
Подскажите, где можно посмотреть коды-исключения для кешбека? На сайте искал-искал, не нашел (((


Мсс 0763 - сельхоз кооперативы (борьба с насекомыми, подготовка почвы итд)
Мсс 1520 - жилое и коммерческое строительство ( ремонт)
Мсс 17хх - разные строительные и ремонтные услуги
Мсс 2741 издательства/печатное дело
Мсс 2791 полиграфия
2842 -спец обработка, санитария, полировка
4011 - жд,
4111 общественный транспорт
42хх перевозки курьерские и складские услуги
48хх провайдеры телекоммуникационных услуг, местные и международные звонки, компьютерные сети, инфоуслуги, денежные переводы, кабельные и телевизионные услуги
4900 комуналка
50хх запчасти, мебель ,стройматериалы, офисное, фотографическое , фотокопировальное оборудование, компьютеры и ПО, коммерческое оборудование, медоборудование, поставщики метала и изделий из металла (кроме драгоценного), электрика ( диоды вывески итд), торговля техобеспечением и ножами, товары длительного пользования (огнетушители, зажигалки, музыкальные инструменты)
5111 канцелярия
5169 химикалии (кислоты спирты газы итд)
5933 ломбарды
5935 пункты сбора вторсырья
596х каталожные продажи (прямой маркетинг)
60хх выдача наличных финучереждерия/финансовые институции, пополнение карт и другие банковские услуги, квази кеш
6211 услуги брокеров на рынке ценных бумаг
6300 страховые услуги
6513 агенты недвижимости
6540 пополнение небанковских предоплаченых карт, счетов.
7261 ритуальные услуги
7273 знакомства
7276 налоги
7277 долги
7278 клубы оказывающие сервис по покупке
7279 услуги нигде не класифицированые ( приюты, бани, пирсинг, тату итд)
7311 рекламные услуги
7321 кредитные бюро
7338 копицентры
7339 канцелярские услуги
7342 дезинсекция, дератизация
7361 агентства по трудоустройству
7372 услуги программирования, компьютерный дизайн, обработка данных
7375 информационно поисковые услуги
7802 лошадиные/ собачьи бега
7392 консультационные услуги
7393 детективные и охранные агенства
7394 сдача в аренду ( оборудование мебель)
7399 бизнес услуги нигде более не классифицированы
7523 паркинги, гаражи
76хх разные виды ремонтов( электроники кондиционеро, с помощью сварки и прочее)
7994 клубы видеоигр
7995 азартные игры
8111 адвокаты, юристы
82хх образование (начальная и средняя школы колледжи университеты дистанционные школы, бизнес школы итд)
8351 услуги ухода за детьми
8398 благотворительность
86хх всякие Го, социальные ассоциации политический сбор средств, политические организации, религиозные организации, автомобильные асоциации и прочие организации нигде не класифицированые)
8734 испытательные лаборатории
8911 архитектурные и инженерные услуги
8931 бухгалтерские и аудиторские услуги
8999 профуслуги нигде не класифицированые
9211 судебные выплаты включая алименты
9222 штрафы
9223 платежи по залогам и облигациям
9311 налоговые платежи
9399 госуслуги нигде более не классифицированы
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 12:38

  Искатель написав:
  ramzes4 написав:
  la9 написав:Мед центры (синево) входят в КБ?

По идее должны. Вот полные правила кешбэка по Wincard.

Ссылка нерабочая.
Подскажите, где можно посмотреть коды-исключения для кешбека? На сайте искал-искал, не нашел (((


с картой 2 кеш бека Райфайзена, там 1%+1%, тоесть тоже кеш бек в итоге 2%, вот какие плюсы и минусы если сравнивать с этой картой?
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 12:46

  Raymond написав: с картой 2 кеш бека Райфайзена, там 1%+1%, тоесть тоже кеш бек в итоге 2%, вот какие плюсы и минусы если сравнивать с этой картой?

Там только за кредитные, тут только за свои. Для некоторых это принципиально важно.
lloydbanksua
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