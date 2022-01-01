У меня нет карты "2 Кешбэка" от Райфа, поэтому сравнивать не могу.
Мне бы лучше за кредитные, но здесь решил попробовать, как это вообще работает, стало интересно.
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Додано: Сер 22 лют, 2023 13:04
У меня нет карты "2 Кешбэка" от Райфа, поэтому сравнивать не могу.
Мне бы лучше за кредитные, но здесь решил попробовать, как это вообще работает, стало интересно.
Додано: Сер 22 лют, 2023 13:06
а там тоже столько исключений по начислению кешбека?
Додано: Сер 22 лют, 2023 13:08
ого, спасибо большое за детализацию по кодам.
НЕ подскажите, откуда можно узнавать к какой категории относится тот или иной код?
может есть какой-то сайт?
Додано: Сер 22 лют, 2023 13:58
Re: Піреус Банк МКБ
Вам сайт не допоможе бо у кожного банка своя класифiкацiя категорiй - тому те що в умовному Монi буде "продукти" може виявитись в умовному Сенсi "кафе та ресторани" або навпаки. Який МСС до якої категорiї вiдноситься можна взнати лише у внутрiшнiх положеннях чи додатках кожного банку окремо. До того ж банки можуть мiняти категорiї наприклад розбиваючи Аптеки та медицину - окремо на Аптеки та окремо на Медицину, або Кафе та ресторани - окремо на Фаст-фуди та окремо на Кафе. Тому для того щоб мати достовiрну iнформацiю краще користуватись першоджерелами - документами банкiв. Або тестити конкретну торгову точку невеликими покупками (наприклад перед великою покупкою купуючи пакет)
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