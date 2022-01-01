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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819

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Піреус Банк МКБ 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 13:04

  lloydbanksua написав:
  Raymond написав: с картой 2 кеш бека Райфайзена, там 1%+1%, тоесть тоже кеш бек в итоге 2%, вот какие плюсы и минусы если сравнивать с этой картой?

Там только за кредитные, тут только за свои. Для некоторых это принципиально важно.

У меня нет карты "2 Кешбэка" от Райфа, поэтому сравнивать не могу.
Мне бы лучше за кредитные, но здесь решил попробовать, как это вообще работает, стало интересно.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 13:06

  lloydbanksua написав:
  Raymond написав: с картой 2 кеш бека Райфайзена, там 1%+1%, тоесть тоже кеш бек в итоге 2%, вот какие плюсы и минусы если сравнивать с этой картой?

Там только за кредитные, тут только за свои. Для некоторых это принципиально важно.

а там тоже столько исключений по начислению кешбека?
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 13:08

  S i m написав:
  Искатель написав:
Мсс 0763 - сельхоз кооперативы (борьба с насекомыми, подготовка почвы итд)
Мсс 1520 - жилое и коммерческое строительство ( ремонт)
Мсс 17хх - разные строительные и ремонтные услуги
Мсс 2741 издательства/печатное дело
Мсс 2791 полиграфия
2842 -спец обработка, санитария, полировка
4011 - жд,
4111 общественный транспорт
42хх перевозки курьерские и складские услуги
48хх провайдеры телекоммуникационных услуг, местные и международные звонки, компьютерные сети, инфоуслуги, денежные переводы, кабельные и телевизионные услуги
4900 комуналка
50хх запчасти, мебель ,стройматериалы, офисное, фотографическое , фотокопировальное оборудование, компьютеры и ПО, коммерческое оборудование, медоборудование, поставщики метала и изделий из металла (кроме драгоценного), электрика ( диоды вывески итд), торговля техобеспечением и ножами, товары длительного пользования (огнетушители, зажигалки, музыкальные инструменты)
5111 канцелярия
5169 химикалии (кислоты спирты газы итд)
5933 ломбарды
5935 пункты сбора вторсырья
596х каталожные продажи (прямой маркетинг)
60хх выдача наличных финучереждерия/финансовые институции, пополнение карт и другие банковские услуги, квази кеш
6211 услуги брокеров на рынке ценных бумаг
6300 страховые услуги
6513 агенты недвижимости
6540 пополнение небанковских предоплаченых карт, счетов.
7261 ритуальные услуги
7273 знакомства
7276 налоги
7277 долги
7278 клубы оказывающие сервис по покупке
7279 услуги нигде не класифицированые ( приюты, бани, пирсинг, тату итд)
7311 рекламные услуги
7321 кредитные бюро
7338 копицентры
7339 канцелярские услуги
7342 дезинсекция, дератизация
7361 агентства по трудоустройству
7372 услуги программирования, компьютерный дизайн, обработка данных
7375 информационно поисковые услуги
7802 лошадиные/ собачьи бега
7392 консультационные услуги
7393 детективные и охранные агенства
7394 сдача в аренду ( оборудование мебель)
7399 бизнес услуги нигде более не классифицированы
7523 паркинги, гаражи
76хх разные виды ремонтов( электроники кондиционеро, с помощью сварки и прочее)
7994 клубы видеоигр
7995 азартные игры
8111 адвокаты, юристы
82хх образование (начальная и средняя школы колледжи университеты дистанционные школы, бизнес школы итд)
8351 услуги ухода за детьми
8398 благотворительность
86хх всякие Го, социальные ассоциации политический сбор средств, политические организации, религиозные организации, автомобильные асоциации и прочие организации нигде не класифицированые)
8734 испытательные лаборатории
8911 архитектурные и инженерные услуги
8931 бухгалтерские и аудиторские услуги
8999 профуслуги нигде не класифицированые
9211 судебные выплаты включая алименты
9222 штрафы
9223 платежи по залогам и облигациям
9311 налоговые платежи
9399 госуслуги нигде более не классифицированы
9402 почтовые услуги
9405 госзакупки

ого, спасибо большое за детализацию по кодам.
НЕ подскажите, откуда можно узнавать к какой категории относится тот или иной код?
может есть какой-то сайт?
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 13:58

Re: Піреус Банк МКБ

  Raymond написав:НЕ подскажите, откуда можно узнавать к какой категории относится тот или иной код? может есть какой-то сайт?
Вам сайт не допоможе бо у кожного банка своя класифiкацiя категорiй - тому те що в умовному Монi буде "продукти" може виявитись в умовному Сенсi "кафе та ресторани" або навпаки. Який МСС до якої категорiї вiдноситься можна взнати лише у внутрiшнiх положеннях чи додатках кожного банку окремо. До того ж банки можуть мiняти категорiї наприклад розбиваючи Аптеки та медицину - окремо на Аптеки та окремо на Медицину, або Кафе та ресторани - окремо на Фаст-фуди та окремо на Кафе. Тому для того щоб мати достовiрну iнформацiю краще користуватись першоджерелами - документами банкiв. Або тестити конкретну торгову точку невеликими покупками (наприклад перед великою покупкою купуючи пакет)
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 15:59

  Искатель написав:Подскажите, где можно посмотреть коды-исключения для кешбека? На сайте искал-искал, не нашел (((

На сайте нема. Но горячка высылает пдф-ку по запросу.
Перелік кодів МСС (Merchant Category Code) щодо яких не застосовуються Умови виплати CashBack
0763, 1520, 1711, 1731, 1740, 1750, 1761, 1771, 1799, 2741, 2791, 2842, 4011, 4111, 4214, 4215, 4225, 4814, 4816, 4821, 4829, 4899, 4900, 5013, 5021, 5039, 5044, 5045, 5046, 5047, 5051, 5065, 5072, 5074, 5085, 5099, 5111, 5169, 5933, 5935, 5961-5969, 6010, 6012, 6022, 6023, 6025, 6026, 6028, 6051, 6211, 6300, 6513, 6540, 7261, 7273, 7276, 7277, 7278, 7299, 7311, 7321, 7338, 7339, 7342, 7361, 7372, 7375, 7802, 7392, 7393, 7394, 7399, 7523, 7622, 7623, 7692, 7699, 7994, 7995, 8111, 8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299, 8351, 8398, 8641, 8651, 8661, 8675, 8699, 8734, 8911, 8931, 8999, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402, 9405, 9405
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 16:27

Re: Піреус Банк МКБ

  mustbe написав:На сайте нема. Но горячка высылает пдф-ку по запросу.

Мож де закопан на сайте файлик Annex_2_cashback_ukr.pdf
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 16:52

  Amethyst написав:
  mustbe написав:На сайте нема. Но горячка высылает пдф-ку по запросу.

Мож де закопан на сайте файлик Annex_2_cashback_ukr.pdf

Так закопан, что похоронен )
Выложил сюда: Пиреус-кешбек
mustbe
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