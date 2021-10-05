Піреус Банк МКБ

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Мсс 0763 - сельхоз кооперативы (борьба с насекомыми, подготовка почвы итд)Мсс 1520 - жилое и коммерческое строительство ( ремонт)Мсс 17хх - разные строительные и ремонтные услугиМсс 2741 издательства/печатное делоМсс 2791 полиграфия2842 -спец обработка, санитария, полировка4011 - жд,4111 общественный транспорт42хх перевозки курьерские и складские услуги48хх провайдеры телекоммуникационных услуг, местные и международные звонки, компьютерные сети, инфоуслуги, денежные переводы, кабельные и телевизионные услуги4900 комуналка50хх запчасти, мебель ,стройматериалы, офисное, фотографическое , фотокопировальное оборудование, компьютеры и ПО, коммерческое оборудование, медоборудование, поставщики метала и изделий из металла (кроме драгоценного), электрика ( диоды вывески итд), торговля техобеспечением и ножами, товары длительного пользования (огнетушители, зажигалки, музыкальные инструменты)5111 канцелярия5169 химикалии (кислоты спирты газы итд)5933 ломбарды5935 пункты сбора вторсырья596х каталожные продажи (прямой маркетинг)60хх выдача наличных финучереждерия/финансовые институции, пополнение карт и другие банковские услуги, квази кеш6211 услуги брокеров на рынке ценных бумаг6300 страховые услуги6513 агенты недвижимости6540 пополнение небанковских предоплаченых карт, счетов.7261 ритуальные услуги7273 знакомства7276 налоги7277 долги7278 клубы оказывающие сервис по покупке7279 услуги нигде не класифицированые ( приюты, бани, пирсинг, тату итд)7311 рекламные услуги7321 кредитные бюро7338 копицентры7339 канцелярские услуги7342 дезинсекция, дератизация7361 агентства по трудоустройству7372 услуги программирования, компьютерный дизайн, обработка данных7375 информационно поисковые услуги7802 лошадиные/ собачьи бега7392 консультационные услуги7393 детективные и охранные агенства7394 сдача в аренду ( оборудование мебель)7399 бизнес услуги нигде более не классифицированы7523 паркинги, гаражи76хх разные виды ремонтов( электроники кондиционеро, с помощью сварки и прочее)7994 клубы видеоигр7995 азартные игры8111 адвокаты, юристы82хх образование (начальная и средняя школы колледжи университеты дистанционные школы, бизнес школы итд)8351 услуги ухода за детьми8398 благотворительность86хх всякие Го, социальные ассоциации политический сбор средств, политические организации, религиозные организации, автомобильные асоциации и прочие организации нигде не класифицированые)8734 испытательные лаборатории8911 архитектурные и инженерные услуги8931 бухгалтерские и аудиторские услуги8999 профуслуги нигде не класифицированые9211 судебные выплаты включая алименты9222 штрафы9223 платежи по залогам и облигациям9311 налоговые платежи9399 госуслуги нигде более не классифицированы9402 почтовые услуги9405 госзакупки