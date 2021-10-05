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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 17181920

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Піреус Банк МКБ 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 13:38

  Искатель написав:
  Raymond написав: ого, спасибо большое за детализацию по кодам.
НЕ подскажите, откуда можно узнавать к какой категории относится тот или иной код?
может есть какой-то сайт?


А зачем Вам в данном случае категория? Или Вы вообще интересуетесь? :)
Каждый банк может тот или иной код относить к разным категориям, например, Моно и Альфа (Сенс).
А вообще, есть вот такой сайт https://mcc.in.ua/
Это максимум, что есть по MCC-кодам.

-----
Ответил, а потом увидел, что практически повторил ответ Alien.



спасибо, хоть такой сайт.
Не знал, что каждый банк устанавливает свою категорию к коду.
Но продукты, кафе, бар, или аптеки, думаю более менее у всех банков одинаковый
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 13:54

Раз уж у нас пошел такой предметный разговор, вопрос к уважаемым "свинорылам": а есть сейчас кто-то, кто платит кешбэк за пополнение мобильного телефона?
А то у меня в семье их ... много, а кешбэка нет ((

В свое время давали и "Укрсиб", и "Идея" (с О.банком), а теперь грустно. Решил уточнить, может, я не в курсе?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 13:57

  Искатель написав:Раз уж у нас пошел такой предметный разговор, вопрос к уважаемым "свинорылам": а есть сейчас кто-то, кто платит кешбэк за пополнение мобильного телефона?
А то у меня в семье их ... много, а кешбэка нет ((

В свое время давали и "Укрсиб", и "Идея" (с О.банком), а теперь грустно. Решил уточнить, может, я не в курсе?

Вроде в спорте, как комуналка проходит.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 14:08

  Искатель написав:Раз уж у нас пошел такой предметный разговор, вопрос к уважаемым "свинорылам": а есть сейчас кто-то, кто платит кешбэк за пополнение мобильного телефона?
А то у меня в семье их ... много, а кешбэка нет ((

В свое время давали и "Укрсиб", и "Идея" (с О.банком), а теперь грустно. Решил уточнить, может, я не в курсе?


Аваль 2 кешбека.
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 14:11

  lloydbanksua написав:
  Искатель написав:Раз уж у нас пошел такой предметный разговор, вопрос к уважаемым "свинорылам": а есть сейчас кто-то, кто платит кешбэк за пополнение мобильного телефона?
А то у меня в семье их ... много, а кешбэка нет ((

В свое время давали и "Укрсиб", и "Идея" (с О.банком), а теперь грустно. Решил уточнить, может, я не в курсе?

Вроде в спорте, как комуналка проходит.

Я знаю, что там "Домашний интернет" от Киевстара проходил как коммуналка, но чтобы пополнение мобильного... надо пробовать. Спасибо за идею!
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 14:12

  antey718 написав:
  Искатель написав:Раз уж у нас пошел такой предметный разговор, вопрос к уважаемым "свинорылам": а есть сейчас кто-то, кто платит кешбэк за пополнение мобильного телефона?
А то у меня в семье их ... много, а кешбэка нет ((

В свое время давали и "Укрсиб", и "Идея" (с О.банком), а теперь грустно. Решил уточнить, может, я не в курсе?


Аваль 2 кешбека.

Хм, придется идти оформлять. А у меня уже есть их "АТБ", можно иметь две разных карты?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 14:16

  Искатель написав:
  lloydbanksua написав:
  Искатель написав:Раз уж у нас пошел такой предметный разговор, вопрос к уважаемым "свинорылам": а есть сейчас кто-то, кто платит кешбэк за пополнение мобильного телефона?
А то у меня в семье их ... много, а кешбэка нет ((

В свое время давали и "Укрсиб", и "Идея" (с О.банком), а теперь грустно. Решил уточнить, может, я не в курсе?

Вроде в спорте, как комуналка проходит.

Я знаю, что там "Домашний интернет" от Киевстара проходил как коммуналка, но чтобы пополнение мобильного... надо пробовать. Спасибо за идею!

Нет, пополнение мобильного на Спортбанке - не коммуналка и без кешбэка :)
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 14:18

  Искатель написав:
  lloydbanksua написав:
  Искатель написав:Раз уж у нас пошел такой предметный разговор, вопрос к уважаемым "свинорылам": а есть сейчас кто-то, кто платит кешбэк за пополнение мобильного телефона?
А то у меня в семье их ... много, а кешбэка нет ((

В свое время давали и "Укрсиб", и "Идея" (с О.банком), а теперь грустно. Решил уточнить, может, я не в курсе?

Вроде в спорте, как комуналка проходит.

Я знаю, что там "Домашний интернет" от Киевстара проходил как коммуналка, но чтобы пополнение мобильного... надо пробовать. Спасибо за идею!

Интернет и у Пумба проходит, как комунал. На счет спорта, через шаблон как-то нужно пополнять (сам решил не заморачиваться ради 1%).
Востаннє редагувалось lloydbanksua в П'ят 24 лют, 2023 14:19, всього редагувалось 1 раз.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 14:18

  Искатель написав:
  antey718 написав:
  Искатель написав:Раз уж у нас пошел такой предметный разговор, вопрос к уважаемым "свинорылам": а есть сейчас кто-то, кто платит кешбэк за пополнение мобильного телефона?
А то у меня в семье их ... много, а кешбэка нет ((

В свое время давали и "Укрсиб", и "Идея" (с О.банком), а теперь грустно. Решил уточнить, может, я не в курсе?


Аваль 2 кешбека.

Хм, придется идти оформлять. А у меня уже есть их "АТБ", можно иметь две разных карты?

Так АТБ это ж дебетка, а 2 кешбека это кредитка, иметь можно 2 разных карты, другой вопрос нальют ли кредлимит.
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 14:50

  Искатель написав:
  antey718 написав:
  Искатель написав:Раз уж у нас пошел такой предметный разговор, вопрос к уважаемым "свинорылам": а есть сейчас кто-то, кто платит кешбэк за пополнение мобильного телефона?
А то у меня в семье их ... много, а кешбэка нет ((

В свое время давали и "Укрсиб", и "Идея" (с О.банком), а теперь грустно. Решил уточнить, может, я не в курсе?


Аваль 2 кешбека.

Хм, придется идти оформлять. А у меня уже есть их "АТБ", можно иметь две разных карты?


они её просто так не дают...

тася Very card даёт 1% за кредитные и 05% за свои на пополнение мобилы, оформляется через Дию, могу дать рефку...
S i m
 
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