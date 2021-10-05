Піреус Банк МКБ

Додано: П'ят 24 лют, 2023 13:54

Раз уж у нас пошел такой предметный разговор, вопрос к уважаемым "свинорылам": а есть сейчас кто-то, кто платит кешбэк за пополнение мобильного телефона?

А то у меня в семье их ... много, а кешбэка нет ((



В свое время давали и "Укрсиб", и "Идея" (с О.банком), а теперь грустно. Решил уточнить, может, я не в курсе?