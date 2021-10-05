Піреус Банк МКБ

Raymond написав: ого, спасибо большое за детализацию по кодам. НЕ подскажите, откуда можно узнавать к какой категории относится тот или иной код? может есть какой-то сайт?
А зачем Вам в данном случае категория? Или Вы вообще интересуетесь? Каждый банк может тот или иной код относить к разным категориям, например, Моно и Альфа (Сенс). А вообще, есть вот такой сайт https://mcc.in.ua/ Это максимум, что есть по MCC-кодам.
----- Ответил, а потом увидел, что практически повторил ответ Alien.
спасибо, хоть такой сайт. Не знал, что каждый банк устанавливает свою категорию к коду. Но продукты, кафе, бар, или аптеки, думаю более менее у всех банков одинаковый
Раз уж у нас пошел такой предметный разговор, вопрос к уважаемым "свинорылам": а есть сейчас кто-то, кто платит кешбэк за пополнение мобильного телефона? А то у меня в семье их ... много, а кешбэка нет ((
В свое время давали и "Укрсиб", и "Идея" (с О.банком), а теперь грустно. Решил уточнить, может, я не в курсе?
Искатель написав:Раз уж у нас пошел такой предметный разговор, вопрос к уважаемым "свинорылам": а есть сейчас кто-то, кто платит кешбэк за пополнение мобильного телефона? А то у меня в семье их ... много, а кешбэка нет ((
В свое время давали и "Укрсиб", и "Идея" (с О.банком), а теперь грустно. Решил уточнить, может, я не в курсе?
Искатель написав:Раз уж у нас пошел такой предметный разговор, вопрос к уважаемым "свинорылам": а есть сейчас кто-то, кто платит кешбэк за пополнение мобильного телефона? А то у меня в семье их ... много, а кешбэка нет ((
В свое время давали и "Укрсиб", и "Идея" (с О.банком), а теперь грустно. Решил уточнить, может, я не в курсе?
Искатель написав:Раз уж у нас пошел такой предметный разговор, вопрос к уважаемым "свинорылам": а есть сейчас кто-то, кто платит кешбэк за пополнение мобильного телефона? А то у меня в семье их ... много, а кешбэка нет ((
В свое время давали и "Укрсиб", и "Идея" (с О.банком), а теперь грустно. Решил уточнить, может, я не в курсе?
Вроде в спорте, как комуналка проходит.
Я знаю, что там "Домашний интернет" от Киевстара проходил как коммуналка, но чтобы пополнение мобильного... надо пробовать. Спасибо за идею!
Искатель написав:Раз уж у нас пошел такой предметный разговор, вопрос к уважаемым "свинорылам": а есть сейчас кто-то, кто платит кешбэк за пополнение мобильного телефона? А то у меня в семье их ... много, а кешбэка нет ((
В свое время давали и "Укрсиб", и "Идея" (с О.банком), а теперь грустно. Решил уточнить, может, я не в курсе?
Аваль 2 кешбека.
Хм, придется идти оформлять. А у меня уже есть их "АТБ", можно иметь две разных карты?
Искатель написав:Раз уж у нас пошел такой предметный разговор, вопрос к уважаемым "свинорылам": а есть сейчас кто-то, кто платит кешбэк за пополнение мобильного телефона? А то у меня в семье их ... много, а кешбэка нет ((
В свое время давали и "Укрсиб", и "Идея" (с О.банком), а теперь грустно. Решил уточнить, может, я не в курсе?
Вроде в спорте, как комуналка проходит.
Я знаю, что там "Домашний интернет" от Киевстара проходил как коммуналка, но чтобы пополнение мобильного... надо пробовать. Спасибо за идею!
Нет, пополнение мобильного на Спортбанке - не коммуналка и без кешбэка
Искатель написав:Раз уж у нас пошел такой предметный разговор, вопрос к уважаемым "свинорылам": а есть сейчас кто-то, кто платит кешбэк за пополнение мобильного телефона? А то у меня в семье их ... много, а кешбэка нет ((
В свое время давали и "Укрсиб", и "Идея" (с О.банком), а теперь грустно. Решил уточнить, может, я не в курсе?
Вроде в спорте, как комуналка проходит.
Я знаю, что там "Домашний интернет" от Киевстара проходил как коммуналка, но чтобы пополнение мобильного... надо пробовать. Спасибо за идею!
Интернет и у Пумба проходит, как комунал. На счет спорта, через шаблон как-то нужно пополнять (сам решил не заморачиваться ради 1%).
Востаннє редагувалось lloydbanksua в П'ят 24 лют, 2023 14:19, всього редагувалось 1 раз.
Искатель написав:Раз уж у нас пошел такой предметный разговор, вопрос к уважаемым "свинорылам": а есть сейчас кто-то, кто платит кешбэк за пополнение мобильного телефона? А то у меня в семье их ... много, а кешбэка нет ((
В свое время давали и "Укрсиб", и "Идея" (с О.банком), а теперь грустно. Решил уточнить, может, я не в курсе?
Аваль 2 кешбека.
Хм, придется идти оформлять. А у меня уже есть их "АТБ", можно иметь две разных карты?
Так АТБ это ж дебетка, а 2 кешбека это кредитка, иметь можно 2 разных карты, другой вопрос нальют ли кредлимит.
Искатель написав:Раз уж у нас пошел такой предметный разговор, вопрос к уважаемым "свинорылам": а есть сейчас кто-то, кто платит кешбэк за пополнение мобильного телефона? А то у меня в семье их ... много, а кешбэка нет ((
В свое время давали и "Укрсиб", и "Идея" (с О.банком), а теперь грустно. Решил уточнить, может, я не в курсе?
Аваль 2 кешбека.
Хм, придется идти оформлять. А у меня уже есть их "АТБ", можно иметь две разных карты?
они её просто так не дают...
тася Very card даёт 1% за кредитные и 05% за свои на пополнение мобилы, оформляется через Дию, могу дать рефку...