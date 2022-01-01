|
|
|
Піреус Банк МКБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лют, 2023 17:07
Искатель написав:
Раз уж у нас пошел такой предметный разговор, вопрос к уважаемым "свинорылам": а есть сейчас кто-то, кто платит кешбэк за пополнение мобильного телефона?
А то у меня в семье их ... много, а кешбэка нет ((
В свое время давали и "Укрсиб", и "Идея" (с О.банком), а теперь грустно. Решил уточнить, может, я не в курсе?
как раз в О.банке вроде бы 1,5% в том числе на пополнение мобильного от 50 грн, но только до конца марта.
Так а по wincard нет кишмиша за оплату услуг моб. операторов?
-
emeta
-
-
- Повідомлень: 2259
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|878
|719822
|
П'ят 24 лют, 2023 18:08
klug
|
|891
|683022
|
П'ят 24 лют, 2023 17:44
mustbe
|
|227
|72279
|
П'ят 24 лют, 2023 17:43
AlexTk
|