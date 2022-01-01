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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Піреус Банк МКБ 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 17:07

  Искатель написав:Раз уж у нас пошел такой предметный разговор, вопрос к уважаемым "свинорылам": а есть сейчас кто-то, кто платит кешбэк за пополнение мобильного телефона?
А то у меня в семье их ... много, а кешбэка нет ((

В свое время давали и "Укрсиб", и "Идея" (с О.банком), а теперь грустно. Решил уточнить, может, я не в курсе?


как раз в О.банке вроде бы 1,5% в том числе на пополнение мобильного от 50 грн, но только до конца марта.
Так а по wincard нет кишмиша за оплату услуг моб. операторов?
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 18:41

  emeta написав:
  Искатель написав:Раз уж у нас пошел такой предметный разговор, вопрос к уважаемым "свинорылам": а есть сейчас кто-то, кто платит кешбэк за пополнение мобильного телефона?
А то у меня в семье их ... много, а кешбэка нет ((

В свое время давали и "Укрсиб", и "Идея" (с О.банком), а теперь грустно. Решил уточнить, может, я не в курсе?


как раз в О.банке вроде бы 1,5% в том числе на пополнение мобильного от 50 грн, но только до конца марта.
Так а по wincard нет кишмиша за оплату услуг моб. операторов?


нет конечно, выше же есть список исключений...
S i m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 19:00

  S i m написав:тася Very card даёт 1% за кредитные и 05% за свои на пополнение мобилы, оформляется через Дию, могу дать рефку...

Карта, конечно, неплохая... Только боюсь, не дадут мне ее с кредлимитом к моим Б5 и Пудре :)
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  #<1 ... 18192021
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