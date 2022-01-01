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Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лют, 2023 17:07
Искатель написав:
Раз уж у нас пошел такой предметный разговор, вопрос к уважаемым "свинорылам": а есть сейчас кто-то, кто платит кешбэк за пополнение мобильного телефона?
А то у меня в семье их ... много, а кешбэка нет ((
В свое время давали и "Укрсиб", и "Идея" (с О.банком), а теперь грустно. Решил уточнить, может, я не в курсе?
как раз в О.банке вроде бы 1,5% в том числе на пополнение мобильного от 50 грн, но только до конца марта.
Так а по wincard нет кишмиша за оплату услуг моб. операторов?
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emeta
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 18:41
emeta написав: Искатель написав:
Раз уж у нас пошел такой предметный разговор, вопрос к уважаемым "свинорылам": а есть сейчас кто-то, кто платит кешбэк за пополнение мобильного телефона?
А то у меня в семье их ... много, а кешбэка нет ((
В свое время давали и "Укрсиб", и "Идея" (с О.банком), а теперь грустно. Решил уточнить, может, я не в курсе?
как раз в О.банке вроде бы 1,5% в том числе на пополнение мобильного от 50 грн, но только до конца марта.Так а по wincard нет кишмиша за оплату услуг моб. операторов?
нет конечно, выше же есть список исключений...
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S i m
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 19:00
S i m написав:
тася Very card даёт 1% за кредитные и 05% за свои на пополнение мобилы, оформляется через Дию, могу дать рефку...
Карта, конечно, неплохая... Только боюсь, не дадут мне ее с кредлимитом к моим Б5 и Пудре
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Искатель
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П'ят 24 лют, 2023 18:47
klug
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