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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

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Піреус Банк МКБ 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 17:07

  Искатель написав:Раз уж у нас пошел такой предметный разговор, вопрос к уважаемым "свинорылам": а есть сейчас кто-то, кто платит кешбэк за пополнение мобильного телефона?
А то у меня в семье их ... много, а кешбэка нет ((

В свое время давали и "Укрсиб", и "Идея" (с О.банком), а теперь грустно. Решил уточнить, может, я не в курсе?


как раз в О.банке вроде бы 1,5% в том числе на пополнение мобильного от 50 грн, но только до конца марта.
Так а по wincard нет кишмиша за оплату услуг моб. операторов?
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 18:41

  emeta написав:
  Искатель написав:Раз уж у нас пошел такой предметный разговор, вопрос к уважаемым "свинорылам": а есть сейчас кто-то, кто платит кешбэк за пополнение мобильного телефона?
А то у меня в семье их ... много, а кешбэка нет ((

В свое время давали и "Укрсиб", и "Идея" (с О.банком), а теперь грустно. Решил уточнить, может, я не в курсе?


как раз в О.банке вроде бы 1,5% в том числе на пополнение мобильного от 50 грн, но только до конца марта.
Так а по wincard нет кишмиша за оплату услуг моб. операторов?


нет конечно, выше же есть список исключений...
S i m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 19:00

  S i m написав:тася Very card даёт 1% за кредитные и 05% за свои на пополнение мобилы, оформляется через Дию, могу дать рефку...

Карта, конечно, неплохая... Только боюсь, не дадут мне ее с кредлимитом к моим Б5 и Пудре :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 22:05

  Искатель написав:
  S i m написав:тася Very card даёт 1% за кредитные и 05% за свои на пополнение мобилы, оформляется через Дию, могу дать рефку...

Карта, конечно, неплохая... Только боюсь, не дадут мне ее с кредлимитом к моим Б5 и Пудре :)


ну ПУМБ же и УкрСиб же своим КвазиМегаБильше плятят
лучше уж, конечно, ТаС
но за НП не платит никто, остаются эти двое
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 22:14

  cohan написав:но за НП не платит никто, остаются эти двое


Уже поздний вечер, я, наверно, устал. Вот эту фразу не понял.
За услуги НП вроде ни один банк кешбэк не платит. Или я ошибаюсь?

ТуцКарт от Укрсиба - не предлагать, по третьему разу я ее открывать не буду принципиально. А больше вариантов нет?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 22:18

Re: Піреус Банк МКБ

  Искатель написав:За услуги НП вроде ни один банк кешбэк не платит. Или я ошибаюсь?

Мова йшла не про звичний кешбек а про
КвазиМегаБильше
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 22:36

  Alien написав:
  Искатель написав:За услуги НП вроде ни один банк кешбэк не платит. Или я ошибаюсь?

Мова йшла не про звичний кешбек а про
КвазиМегаБильше


Вы про золотые/серебряные монетки? А что, их еще можно куда-то использовать? Я туда вообще забыл, когда смотрел...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 22:41

Re: Піреус Банк МКБ

  Искатель написав:Вы про золотые/серебряные монетки? А что, их еще можно куда-то использовать? Я туда вообще забыл, когда смотрел...
звiсно про них. Я теж на них "забив". Але бачу народ копить, мiня на щось корисне та потрiбне саме їм. Аметист - ось у цьому мiсяцi електро-ковдру виграв монетками оплативши шанс у акцiйному розiграшi. Так що програма живе своїм життям
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 22:47

  Искатель написав:
  Alien написав:
  Искатель написав:За услуги НП вроде ни один банк кешбэк не платит. Или я ошибаюсь?

Мова йшла не про звичний кешбек а про
КвазиМегаБильше


Вы про золотые/серебряные монетки? А что, их еще можно куда-то использовать? Я туда вообще забыл, когда смотрел...


например перед НГ была скидка 50% или 30% на сертификаты WOG/OKKO, очень даже нормульненько, ещё на что-то нормальное была скидка, но бензик взял пальму первенства...
S i m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 22:58

  Alien написав:
  Искатель написав:Вы про золотые/серебряные монетки? А что, их еще можно куда-то использовать? Я туда вообще забыл, когда смотрел...
звiсно про них. Я теж на них "забив". Але бачу народ копить, мiня на щось корисне та потрiбне саме їм. Аметист - ось у цьому мiсяцi електро-ковдру виграв монетками оплативши шанс у акцiйному розiграшi. Так що програма живе своїм життям


серебро можно выкинуть
а золото, увы, тяжело собирать, но(!)
для покупок зарубежом ПУМБовские 37,5 вполне конкурентны с 37,44 ОТП и 37,4 кого-то там, с самого ПУМБа выходит порядка 0,4% кешбека, т.е. 16 коп с доллара, вполне себе инстрУмент

отдельная песня - обмен, увы, надо накопить на 500грн сертификат минимум, все что меньше - фуфел, Уклон, разве что (и тот дорогой что-то стал в сравнение с Убером и Болтом), а вот от 500 идут норм магазы
но собирать эти 500 конечно целый год,так и срок баллов может выйти :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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