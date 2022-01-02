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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 17181920

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Піреус Банк МКБ 3.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
50%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 13:38

  Искатель написав:
  Raymond написав: ого, спасибо большое за детализацию по кодам.
НЕ подскажите, откуда можно узнавать к какой категории относится тот или иной код?
может есть какой-то сайт?


А зачем Вам в данном случае категория? Или Вы вообще интересуетесь? :)
Каждый банк может тот или иной код относить к разным категориям, например, Моно и Альфа (Сенс).
А вообще, есть вот такой сайт https://mcc.in.ua/
Это максимум, что есть по MCC-кодам.

-----
Ответил, а потом увидел, что практически повторил ответ Alien.



спасибо, хоть такой сайт.
Не знал, что каждый банк устанавливает свою категорию к коду.
Но продукты, кафе, бар, или аптеки, думаю более менее у всех банков одинаковый
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 22:06

Зачем Пиреус такой недоделанный новый винбанк сделал? Размещал депозит, непонятно разместился ли он. Записи о депозите нет. За договором зачем-то идти в отделение. Веб-версия и мобильное приложение почему-то одинаковые. Обе почти ни о чем. Показывают 1% от того, что нужно, и гораздо хуже, чем старая версия. Та была допотопная, но хоть как-то работала и хоть что-то показывала из АБС Банка. А тут почти вообще ничего. Такой дичи еше не видел. Зачем он это сделал? Чтобы заплевали его?
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 22:29

Почитал ветку. Валюту не отдают или отдают мусорную по 5 баксов. Новое приложение сделано не для обслуживания клиентов, а наоборот. И это греческий банк? Охренеть. Может пора его закрывать?
newbie
 
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