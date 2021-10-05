Піреус Банк МКБ

Raymond написав: ого, спасибо большое за детализацию по кодам. НЕ подскажите, откуда можно узнавать к какой категории относится тот или иной код? может есть какой-то сайт?
А зачем Вам в данном случае категория? Или Вы вообще интересуетесь? Каждый банк может тот или иной код относить к разным категориям, например, Моно и Альфа (Сенс). А вообще, есть вот такой сайт https://mcc.in.ua/ Это максимум, что есть по MCC-кодам.
----- Ответил, а потом увидел, что практически повторил ответ Alien.
спасибо, хоть такой сайт. Не знал, что каждый банк устанавливает свою категорию к коду. Но продукты, кафе, бар, или аптеки, думаю более менее у всех банков одинаковый
Зачем Пиреус такой недоделанный новый винбанк сделал? Размещал депозит, непонятно разместился ли он. Записи о депозите нет. За договором зачем-то идти в отделение. Веб-версия и мобильное приложение почему-то одинаковые. Обе почти ни о чем. Показывают 1% от того, что нужно, и гораздо хуже, чем старая версия. Та была допотопная, но хоть как-то работала и хоть что-то показывала из АБС Банка. А тут почти вообще ничего. Такой дичи еше не видел. Зачем он это сделал? Чтобы заплевали его?
newbie написав:Почитал ветку. Валюту не отдают или отдают мусорную по 5 баксов. Новое приложение сделано не для обслуживания клиентов, а наоборот. И это греческий банк? Охренеть. Может пора его закрывать?
Доляр віддають,перевіряв банкноти у відділенні іншого банку,підтвердили що все норм. Але,в Києві ,є і інший бік, ті самі банкноти повертаєш до банки і вони їх відмовляються приймати
newbie написав:Зачем Пиреус такой недоделанный новый винбанк сделал? Размещал депозит, непонятно разместился ли он. Записи о депозите нет. За договором зачем-то идти в отделение. Веб-версия и мобильное приложение почему-то одинаковые. Обе почти ни о чем. Показывают 1% от того, что нужно, и гораздо хуже, чем старая версия. Та была допотопная, но хоть как-то работала и хоть что-то показывала из АБС Банка. А тут почти вообще ничего. Такой дичи еше не видел. Зачем он это сделал? Чтобы заплевали его?
А який алгоритм отримання Wincard у пластику? 1. У відділені оформити, потім встановити додаток та користуватися. 2. Встановити додаток, в ньому замовити пластик Wincard і потім забрати його у відділені?
Arbitr написав:А який алгоритм отримання Wincard у пластику? 1. У відділені оформити, потім встановити додаток та користуватися. 2. Встановити додаток, в ньому замовити пластик Wincard і потім забрати його у відділені?
проще в отделении, зашел получил все остальное сильно дольше вплоть до бесконечности